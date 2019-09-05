Отруєння шаурмою в Києві: кількість постраждалих зросла до 33-х



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Зросла кількість випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, пов'язаних із вживанням в їжу шаурми

До інфекційних відділень лікарень госпіталізовано 21 хворого

Внаслідок спалаху захворювання на гостру кишкову інфекцію серед осіб, які вживали шаурму з 30 серпня по 2 вересня у Києві, постраждало 33 особи.

До інфекційних відділень лікарень з попереднім діагнозом «Гостра кишкова інфекція» госпіталізовано 21 хворого. Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

«При опитуванні хворих встановлено, що шаурму було придбано у закладі громадського харчування по вул. Борщагівська, 128 (11 випадків), у МАФах у підземному переході на станції метро «Дорогожичі» (3 випадки) та по 1 випадку у МАФах біля станцій метро «Васильківська», «Почайна», «Академмістечко», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заклад громадського харчування по вул. Борщагівська, 128 не зареєстрований в Державному реєстрі потужностей операторів ринку.

З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань проведено інспектування закладів громадського харчування по вул. Борщагівська, 128 та біля станції метро «Васильківська» з відбором проб для відповідних лабораторних досліджень.

За результатами інспектування встановлено порушення Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», у зв’язку з чим було прийнято рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів відповідними суб’єктами господарювання, їм надано приписи щодо усунення виявлених порушень.

Крім того, спеціалісти Головного управління залучені до проведення слідчих дій щодо діяльності суб’єкта господарювання, який пов’язується з виникненням спалаху, в рамках досудового розслідування поліції.

У зв'язку із збільшенням кількості випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, пов'язаних із вживанням в їжу шаурми, проводиться перевірка суб'єктів господарювання, які здійснюють провадження господарської діяльності в малих архітектурних формах з виготовлення та реалізації шаурми на території Києва у термін з 3-го по 6 вересня. Посадові особи Головного управління Держпродспоживслужби у Києві здійснили виїзди робочих груп, але практично всі МАФи були зачинені. Збір інформації щодо суб'єктів господарювання триває.

Проведення протиепідемічних заходів триває.

Нагадаємо, 2 вересня близько 22.00 до столичної поліції від лікарів надійшла інформація про госпіталізацію із гострою кишковою інфекцією семи осіб. Молоді люди пояснили лікарям, що купували шаурму у кіоску на вулиці Борщагівській.

Згодом було зареєстровано 15 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, ймовірно пов'язану із вживанням шаурми, придбаної в МАФах на вул. Борщагівській.

Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом отруєння студентів шаурмою.