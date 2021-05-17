Надзвичайна подія в київському метро: рух потягів зупинено

На станції «Арсенальна» пасажир потрапив під потяг

Станції «Арсенальна», «Дніпро», «Гідропарк», «Лівобережна» зачинено для пасажирів

Сьогодні, 17 травня, на Святошинсько-Броварській лінії метро сталася надзвичайна подія: на станції «Арсенальна» пасажир потрапив під потяг. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота.

У зв’язку з цим поїзди по червоній лінії курсують від станції «Академмістечко» до станції «Хрещатик», а також від станції «Дарниця» до станції «Лісова».

Станції «Арсенальна», «Дніпро», «Гідропарк», «Лівобережна» зачинено для пасажирів.

Про зміни та відновлення руху метрополітен повідомить додатково.

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