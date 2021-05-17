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    Надзвичайна подія в київському метро: рух потягів зупинено

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    На станції &laquo;Арсенальна&raquo; пасажир потрапив під потяг - Надзвичайна подія в київському метро: рух потягів зупинено
    На станції «Арсенальна» пасажир потрапив під потяг
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Станції «Арсенальна», «Дніпро», «Гідропарк», «Лівобережна» зачинено для пасажирів

    Сьогодні, 17 травня, на Святошинсько-Броварській лінії метро сталася надзвичайна подія: на станції «Арсенальна» пасажир потрапив під потяг. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота.

    У зв’язку з цим поїзди по червоній лінії курсують від станції «Академмістечко» до станції «Хрещатик», а також від станції «Дарниця» до станції «Лісова».

    Станції «Арсенальна», «Дніпро», «Гідропарк», «Лівобережна» зачинено для пасажирів.

    Про зміни та відновлення руху метрополітен повідомить додатково.

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    Теги: Київ метро потяг
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