  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Парадокси серпня в Києві: холодний початок, жаркий кінець

    • Розсилка
    Парадокси серпня в Києві: холодний початок, жаркий кінець

    Серпень у Києві був досить спекотним і сухим

    Середньомісячна температура повітря серпня у Києві склала +20,7°С, що на 2,0°С вище за кліматичну норму.

    Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    За даними спостережень метеостанції обсерваторії, найхолодніше у Києві було 6 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +12,0°С, а найспекотніше – 13 числа, коли максимальна температура після полудня піднялась до +35,0°С і виявилась найвищою за це літо.

    Днів зі спекою, яка перевищила 30°С, було 5.

    Кліматологи назвали одним із парадоксів цьогорічного серпня те, що найспекотнішою виявилась його третя декада, а найхолоднішою – перша.

    Опадів у столиці на проспекті Науки випало лише 45 мм, що склало 65% кліматичної норми.

    Як повідомлялося, липень у Києві виявився найхолоднішим за останні майже 20 років.

    Читайте також
    прогноз погоди Київ повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ