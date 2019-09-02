Парадокси серпня в Києві: холодний початок, жаркий кінець



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Серпень у Києві був досить спекотним і сухим

Середньомісячна температура повітря серпня у Києві склала +20,7°С, що на 2,0°С вище за кліматичну норму.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, найхолодніше у Києві було 6 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +12,0°С, а найспекотніше – 13 числа, коли максимальна температура після полудня піднялась до +35,0°С і виявилась найвищою за це літо.

Днів зі спекою, яка перевищила 30°С, було 5.

Кліматологи назвали одним із парадоксів цьогорічного серпня те, що найспекотнішою виявилась його третя декада, а найхолоднішою – перша.

Опадів у столиці на проспекті Науки випало лише 45 мм, що склало 65% кліматичної норми.

Як повідомлялося, липень у Києві виявився найхолоднішим за останні майже 20 років.