Партія Порошенка на виборах до Київради випереджає «Слуг народу» - опитування Центру Разумкова



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Місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня

За партію Порошенка готові віддати голоси 20,4% киян

Якби вибори до Київради відбувались у кінці червня, то серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, перше місце отримала б партія «Європейська солідарність». За партію Порошенка готові віддати голоси 20,4% киян. Такі дані опитування Центру Разумкова.



Партія «Слуга народу» отримала б 19,3% голосів.



Загалом голоси на виборах до Київради за даними Центру Разумкова розподілились наступним чином:

20,4% — «Європейська солідарність»

19,3% — «Слуга народу»

11,5% — «Удар»

10,6% — «Опозиційна платформа - За життя»

7,5% — «Батьківщина»

6,2% — Партія «Перемога Пальчевського»

5,1% — «Сила і честь»

2,5% — Партія Шарія

2,2% — Українська стратегія Гройсмана

2,2% — «Громадянська позиція».

Дослідження проведене з 20 червня по 2 липня 2020 року у Києві методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2025 респондентів віком від 18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

До слова, 13 липня президент Володимир Зеленський відкликав із Ради проєкт постанови про проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Згідно з Конституцією, 25 жовтня 2020 року в Україні мають відбутися чергові місцеві вибори.