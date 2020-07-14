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    Партія Порошенка на виборах до Київради випереджає «Слуг народу» - опитування Центру Разумкова

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    Місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня&nbsp; - Партія Порошенка на виборах до Київради випереджає «Слуг народу» - опитування Центру Разумкова
    Місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 

    За партію Порошенка готові віддати голоси 20,4% киян

    Якби вибори до Київради відбувались у кінці червня, то серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, перше місце отримала б партія «Європейська солідарність». За партію Порошенка готові віддати голоси 20,4% киян. Такі дані опитування Центру Разумкова.

    Партія «Слуга народу» отримала б 19,3% голосів.

    Загалом голоси на виборах до Київради за даними Центру Разумкова розподілились наступним чином: 

    • 20,4% — «Європейська солідарність»
    • 19,3% — «Слуга народу»
    • 11,5% — «Удар»
    • 10,6% — «Опозиційна платформа - За життя»
    • 7,5% — «Батьківщина»
    • 6,2% — Партія «Перемога Пальчевського»
    • 5,1% — «Сила і честь»
    • 2,5% — Партія Шарія
    • 2,2% — Українська стратегія Гройсмана
    • 2,2% — «Громадянська позиція».

    Дослідження проведене з 20 червня по 2 липня 2020 року у Києві методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2025 респондентів віком від 18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

    До слова, 13 липня президент Володимир Зеленський відкликав із Ради проєкт постанови про проведення місцевих виборів 25 жовтня.

    Згідно з Конституцією, 25 жовтня 2020 року в Україні мають відбутися чергові місцеві вибори.

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