Партія Порошенка на виборах до Київради випереджає «Слуг народу» - опитування Центру Разумкова
За партію Порошенка готові віддати голоси 20,4% киян
Якби вибори до Київради відбувались у кінці червня, то серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, перше місце отримала б партія «Європейська солідарність». За партію Порошенка готові віддати голоси 20,4% киян. Такі дані опитування Центру Разумкова.
Партія «Слуга народу» отримала б 19,3% голосів.
Загалом голоси на виборах до Київради за даними Центру Разумкова розподілились наступним чином:
- 20,4% — «Європейська солідарність»
- 19,3% — «Слуга народу»
- 11,5% — «Удар»
- 10,6% — «Опозиційна платформа - За життя»
- 7,5% — «Батьківщина»
- 6,2% — Партія «Перемога Пальчевського»
- 5,1% — «Сила і честь»
- 2,5% — Партія Шарія
- 2,2% — Українська стратегія Гройсмана
- 2,2% — «Громадянська позиція».
Дослідження проведене з 20 червня по 2 липня 2020 року у Києві методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2025 респондентів віком від 18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
До слова, 13 липня президент Володимир Зеленський відкликав із Ради проєкт постанови про проведення місцевих виборів 25 жовтня.
Згідно з Конституцією, 25 жовтня 2020 року в Україні мають відбутися чергові місцеві вибори.