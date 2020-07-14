До Київради проходять сім політичних партій – соцопитування Центру Разумкова



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Деякі політичні сили, що сьогодні представлені у Київській міській раді, за даними соцопитування, не зможуть туди потрапити

Майже половина киян візьмуть участь у виборах мера Києва та Київради. В лідерах симпатій мешканців столиці в якості кандидатів на посаду Київського міського голови сьогодні перебувають - Віталій Кличко, Андрій Пальчевський, Віктор Ляшко та Ігор Смешко.

До Київради потрапляють сім політичних партій - Європейська солідарність, Слуга народу, УДАР, Опозиційна платформа – За життя, Батьківщина, партія «Перемога Пальчевського» та політична партія «Сила і честь».

Несподіванкою майбутніх столичних виборів може стати успіх політичної партії «Сила і честь», чий лідер Ігор Смешко (який ще не підтвердив свою участь у перегонах) наразі входить до числа рейтингових кандидатів на посаду мера. Також ця політична сила та її кандидат в мери мають один з найнижчих антирейтингів, що збільшує їхні шанси на успіх.

Про це йдеться в соціологічному дослідженні Центру Разумкова, яке відбулося у м. Києві 20 червня - 2 липня 2020 року.

Згідно з опитуванням, 49,7% киян абсолютно впевнені, що голосуватимуть на виборах мера столиці, а 46,4% мешканців Києва абсолютно впевнені, що візьмуть участь у виборах Київради.

Серед усіх опитаних киян, які мають намір взяти участь у виборах та визначились з вибором, в якості кандидатів на посаду Київського міського голови найбільше підтримують Віталія Кличка (43,7%), Андрія Пальчевського (11%), Віктора Ляшка (6,3%) та Ігоря Смешка (5%).

Причому, найменший антирейтинг серед цих кандидатів мають Ігор Смешко та Андрій Пальчевський.

Подолати п’ятивідсотковий прохідний бар’єр на виборах до Київради мають шанси сім партій: Європейська солідарність (20,4%), Слуга народу (19,3%), УДАР (11,5%), Опозиційна платформа – За життя (10,6%), Батьківщина (7,5%), партія «Перемога Пальчевського» (6,2%), а також політична партія «Сила і честь» (5,1%).

Причому, деякі політичні сили, що сьогодні представлені у Київській міській раді, за даними соцопитування, не зможуть туди потрапити. Зокрема, партія ВО «Свобода» набирає лише 2%, а «Блок Омельченка» - 1,4%.