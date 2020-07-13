Зеленський відкликав з парламенту постанову про вибори



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Володимир Зеленський направив до Верховної Ради листа, щоб відкликати постанови

Також президент відкликав постанови про зарплати чиновників

Сьогодні президент Володимир Зеленський відкликав із Ради проєкт постанови про проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Про це сказав перший заступник голови Верховної Ради, представник президента у парламенті Руслан Стефанчук під час позачергового засідання Верховної Ради в понеділок, 13 липня.

Стефанчук пояснив, що президент направив до Верховної Ради листа, щоб з сьогоднішнього порядку денного позачергового засідання зняти проєкти №3809 (про призначення місцевих виборів, - ред.).

Також президент відкликав постанови №3708, 3708-1 - про зарплати чиновників. Останній документ передбачає зняття обмеження в 47 тис. грн на зарплати топ-чиновників, яке було введено на час карантину.

Стефанчук зауважив, що в поданій постанові некоректно описано, як будуть проходити вибори до районних рад. 13 липня парламентський комітет з питань організації державної влади намагався скоригувати і передати в тираж уточнену версію, але депутати не встигли підготувати документ до 14:00.

Нагадаємо, що сьогодні Рада зібралась на позачергове засідання. У сесійній залі зареєструвалися 345 народних депутатів.

До слова, голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив поставити в розклад засідання парламенту на 16 липня законопроєкт 2362 «слуги народу» Максима Бужанського, мета якого – тотальна русифікація української освіти.

Також Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового пленарного засідання парламенту 14 липня.