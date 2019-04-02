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    Пасажири потягу Київ-Варшава з 5 квітня проходитимуть прикордонний контроль у столиці

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    <p>Через проведення прикордонного та митного контролю у поїзді № 67/68 Київ - Варшава частково змінюється графік курсування цього поїзда</p> - Пасажири потягу Київ-Варшава з 5 квітня проходитимуть прикордонний контроль у столиці

    Через проведення прикордонного та митного контролю у поїзді № 67/68 Київ - Варшава частково змінюється графік курсування цього поїзда

    Пасажири повинні зайняти місця в поїзді не пізніше ніж за 25 хвилин до відправлення

    Поїзд Київ - Варшава з 5 квітня проходитиме прикордонний і митний контроль на станції Київ-Пасажирський замість станції Ягодин, повідомив інформаційний портал «Укрзалізниці» - «Магістраль».

    «Пасажири повинні зайняти свої місця в поїзді не пізніше ніж за 25 хвилин до його відправлення зі станції Київ-Пасажирський. Для покращення обслуговування пасажирів з 5 квітня проходження прикордонного та митного контролю у поїзді № 67/68 Київ - Варшава переноситься зі станції Ягодин на станцію Київ-Пасажирський в обидва напрямки», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що в зв'язку з вказаними змінами з проведення прикордонного та митного контролю у поїзді № 67/68 Київ - Варшава частково змінюється графік курсування цього поїзда.

    Також наголошується, що прикордонний контроль буде здійснюватися безпосередньо у вагонах, на це передбачено технологічний час - 25 хвилин до відправлення поїзда.

    Зазначимо, що поїзд Київ - Варшава був запущений в 2017 році.

    Також нагадаємо, що сьогодні до Мукачева прибув перший поїзд із словацького Кошице.

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