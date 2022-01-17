Історична будівля Києва може піти з молотка за 3 млн грн

Будинок на вул. Олеся Гончара 32Вє пам'яткою архітектури міста

У столиці земельну ділянку на вулиці Олеся Гончара, 32В повторно виставили на продаж. Про продажу повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів.

На цій території розташований незаселений будинок, який перебуває в аварійному стані.

Відкриті електронні торги відбудуться 19 січня 2022 року в системі Prozorro. Стартова ціна лоту – 2,95 млн грн.

Наразі земельна ділянка площею 0,0945 га належить АТ «Місто Банк», що перебуває в ліквідації. Цільове призначення ділянки – для експлуатації та обслуговування житлового будинку.

Кошти, отримані від продажу цього активу, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами «Місто Банку».

Будинок на Олеся Гончара 32В — історичний будинок на шість квартир з дворовим флігелем. З 2004 року є виявленою пам'яткою архітектури міста Києва. Будинок розселений, перебуває в аварійному стані.

До слова, Райрада під Києвом прибрала до рук столичні землі колишньої типографії.

Як повідомлялося, 11 січня на перехресті проспекту Науки та Стратегічного шосе у Голосіївському районі Києва місцеві мешканці знесли паркан, встановлений забудовником на території парку.

Нещодавно на території Феофанії в Києві забудовник вирубав горіхову плантацію Національної академії наук. Там він планує звести житловий комплекс.