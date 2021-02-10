За добу евакуатори прибрали з вулиць Києва півтори сотні «героїв парковки»

У всіх районах Києва працює близько 50 евакуаторів

Під час сильного снігопаду 8 лютого зі столичних вулиць за порушення правил паркування евакуювали 141 порушника.

У ці дні разом зі всіма службами міста у посиленому цілодобовому режимі працює Інспекція з паркування. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

«Протягом доби інспектори з паркування виписали 148 постанов за порушення правил зупинки, стоянки та паркування, евакуювали на штрафмайданчики 141 автомобіль та перемістили 81 автомобіль, що заважали роботі снігоприбиральної техніки та проїзду громадського транспорту», – розповіли у Департаменті.

Для допомоги комунальним службам, що задіяні у прибиранні снігу, у всіх районах Києва працює близько 50 евакуаторів. У першу чергу інспектори з паркування переміщають автомобілі, запарковані на узбіччях, крайніх смугах і тротуарах.

«Тож звертаємося до всіх із проханням надавати перевагу громадському транспорту. А в разі, якщо поїздка на автомобілі є вкрай необхідною, паркуйте авто лише на спеціально обладнаних майданчиках так, щоб не заважали снігоприбиральній техніці та бригадам з ручного прибирання», – закликають комунальники водіїв.

Як повідомлялося, вранці 10 лютого затори скували дороги Києва. Затримуються рух трамваїв, тролейбусів і автобусів. На громадському транспорті введено оперативне положення.

Вночі для розчищення Києва було задіяно 441 одиниця спецтехніки і 251 працівник у складі 40 бригад з ручного прибирання. Нині кількість техніки збільшено до 472 одиниць. А також залучено понад 500 працівників у складах бригад з ручного прибирання. Тривають роботи з вивезення снігу. За ніч вивезено понад 3 тис. тонн. Працювали і мобільні снігоплавильні комплекси.

За прогнозом синоптиків, 10 лютого в Києві хмарно, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вночі помірний, місцями істотний сніг. Температура повітря вдень -3...-5 градусів, вночі -7...-9 градусів.