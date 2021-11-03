Паралізовані дороги та гучні заяви. Як антивакцинатори провели мітинг у Києві (фото)

Люди виступають проти вакцинації від коронавірусу

Антивакцинатори зізналися, що отримують гроші з Росії

У середу, 3 листопада, в центрі Києва відбулася акція протесту противників вакцинації та карантинних обмежень через епідемію коронавірусу.

Які вимоги антивакцинаторів

Вранці антивакцинатори зібралися біля Верховної Ради України. Люди стояли з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму», «Ні вакцинації-чипізації» та ін.

Мітингувальники скандували «Ні – медичному терору» та тримали в руках прапори з надписами «Права людини».

Вони вимагали не примушувати робити вакцини, припинити карантин та скасувати обов’язкове носіння масок.

Також антвакцинатори мітингували біля Офісу президента та скандували «Зеленський, виходь», хоча наразі президент України знаходиться на кліматичному саміті у Глазго.

Заблокований рух центром Києва

Учасники мітингу проти вакцинації перекрили деякі вулиці в центрі Києва, у зв’язку з чим було серйозно ускладнено рух транспорту.

Так, через мітингувальників тимчасово обмежено рух вулицею Грушевського. Також антивакцинатори перекрили Паркову дорогу.

«Київпастранс» був змушений змінити рух автобусів № 24,55,62 та тролейбусів №38 по вул. Грушевського біля Кабміну та ст. м. «Арсенальна» – вул. Мазепи з причини перекриття вулиць мітингувальниками.

Робота правоохоронців під час мітингу в Києві

За правопорядком у центрі Київі стежили представники структурних підрозділів столичної поліції, у тому числі співробітники вибухотехнічної служби, працівники поліції діалогу, а також військовослужбовці Нацгвардії.

Хто фінансує антивакцинаторів

У мітингу антивакцинаторів у Києві взяли участь блогерка, керівник організації STOP Fake Pandemic Олена Фаіст і Олександр Надьожа, які називають українців та росіян «братами-слов’янами» і заявляють, що війна на Донбасі штучна.

Фаіст також відкрито заявляє, що отримує фінансування з Росії на свої акції проти вакцинації.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.