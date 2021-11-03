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    Паралізовані дороги та гучні заяви. Як антивакцинатори провели мітинг у Києві (фото)

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    Люди виступають проти вакцинації від коронавірусу - Паралізовані дороги та гучні заяви. Як антивакцинатори провели мітинг у Києві (фото)
    Люди виступають проти вакцинації від коронавірусу
    Фото: Великий Київ

    Антивакцинатори зізналися, що отримують гроші з Росії

    У середу, 3 листопада, в центрі Києва відбулася акція протесту противників вакцинації та карантинних обмежень через епідемію коронавірусу.

    Які вимоги антивакцинаторів

    Вранці антивакцинатори зібралися біля Верховної Ради України. Люди стояли з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму», «Ні вакцинації-чипізації» та ін.

    Мітингувальники скандували «Ні – медичному терору» та тримали в руках прапори з надписами «Права людини».

    Вони вимагали не примушувати робити вакцини, припинити карантин та скасувати обов’язкове носіння масок.

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    Паралізовані дороги та гучні заяви. Як антивакцинатори провели мітинг у Києві (фото)
    Паралізовані дороги та гучні заяви. Як антивакцинатори провели мітинг у Києві (фото)
    Паралізовані дороги та гучні заяви. Як антивакцинатори провели мітинг у Києві (фото)
    Паралізовані дороги та гучні заяви. Як антивакцинатори провели мітинг у Києві (фото)
    Паралізовані дороги та гучні заяви. Як антивакцинатори провели мітинг у Києві (фото)
    Паралізовані дороги та гучні заяви. Як антивакцинатори провели мітинг у Києві (фото)
    Паралізовані дороги та гучні заяви. Як антивакцинатори провели мітинг у Києві (фото)
    Паралізовані дороги та гучні заяви. Як антивакцинатори провели мітинг у Києві (фото)
    Паралізовані дороги та гучні заяви. Як антивакцинатори провели мітинг у Києві (фото)

    Також антвакцинатори мітингували біля Офісу президента та скандували «Зеленський, виходь», хоча наразі президент України знаходиться на кліматичному саміті у Глазго.

    Заблокований рух центром Києва

    Учасники мітингу проти вакцинації перекрили деякі вулиці в центрі Києва, у зв’язку з чим було серйозно ускладнено рух транспорту.

    Так, через мітингувальників тимчасово обмежено рух вулицею Грушевського. Також антивакцинатори перекрили Паркову дорогу.

    «Київпастранс» був змушений змінити рух автобусів № 24,55,62 та тролейбусів №38 по вул. Грушевського біля Кабміну та ст. м. «Арсенальна» – вул. Мазепи з причини перекриття вулиць мітингувальниками.

    Робота правоохоронців під час мітингу в Києві

    За правопорядком у центрі Київі стежили представники структурних підрозділів столичної поліції, у тому числі співробітники вибухотехнічної служби, працівники поліції діалогу, а також військовослужбовці Нацгвардії.

    Хто фінансує антивакцинаторів

    У мітингу антивакцинаторів у Києві взяли участь блогерка, керівник організації STOP Fake Pandemic Олена Фаіст і Олександр Надьожа, які називають українців та росіян «братами-слов’янами» і заявляють, що війна на Донбасі штучна.

    Фаіст також відкрито заявляє, що отримує фінансування з Росії на свої акції проти вакцинації.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Теги: протести у Києві вакцинація
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    Паралізовані дороги та гучні заяви. Як антивакцинатори провели мітинг у Києві (фото)