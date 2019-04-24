Переможця тендерів із закупівлі дорожнього освітлення викрито у несплаті 5 млн гривень податків



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З метою відшкодування завданих державі збитків прокурором заявлено цивільний позов стосовно обвинуваченого на суму 5 млн грн

Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчим управлінням столичного главку Державної фіскальної служби викрито на несплаті 5 млн гривень податків керівника одного із приватних підприємств столиці. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Слідством встановлено, що упродовж 2014-2016 років підприємство неодноразово визнавалось переможцем тендерів з приводу закупівлі комунальними підприємствами міст Києва та Харкова опор для освітлення міських доріг та магістралей.

У той же час фінансово-господарські операції, пов’язані нібито із придбанням цієї дорожньої інфраструктури, а також сировини для її виробництва, директор підприємства неправомірно декларував із фіктивними підприємствами. Засновники цих підприємств встановлені та притягнені до кримінальної відповідальності за ст. 205 КК України.

На сьогодні обвинувальний акт відносно зловмисника за ч. 3 ст. 212 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.

Також з метою відшкодування завданих державі збитків прокурором заявлено цивільний позов стосовно обвинуваченого на суму 5 млн грн.

До слова, українці мають сплатити податки до 26 квітня у зв’язку з перенесенням робочих днів на травневі свята.