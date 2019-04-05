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    ДФС нагадує: сплатити податки треба до 26 квітня

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    ДФС нагадує: сплатити податки треба до 26 квітня

    Фіскальна служба просить не проґавити останній день сплати податків

    Українці мають сплатити податки до 26 квітня у зв’язку з перенесенням робочих днів на травневі свята.

    Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

    «Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів «Про перенесення робочих днів у 2019 році» від 10.01.2019 № 7-р у квітні поточного року вівторок 30 квітня перенесено на суботу, 11 травня», — йдеться у повідомленні.

    Таким чином, зазначили у ДФС, останній день сплати нарахованих податкових зобов’язань із податків і зборів припадає на вихідний день — 30 квітня.

    Водночас, нормами податкового кодексу не передбачено перенесення термінів слати податків і зборів (п.57.1 ст.57 Кодексу), підкреслили у ДФС.

    «Тому сплату нарахованих поточних податкових зобов’язань необхідно здійснити не пізніше 26 квітня 2019 року», — резюмували у фіскальній службі.

    Також зазначимо, що в Україні цього року зросли доходи до держбюджету.

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