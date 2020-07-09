У Києві через порушення карантину закрили два нічні клуби



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У нічних клубах і на дискотеках під час карантину спостерігається масове скупчення людей

Фахівці щодня проводять рейди нічними клубами

В результаті моніторингу у Києві за порушення карантину тимчасово зупинено роботу двох нічних клубів. Мобільні групи за участі фахівців Держпродспоживслужби щодення проводить рейди нічними клубами столиці.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів керівник Головного управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан.

За його словами, сьогодні відбудеться чергова перевірка нічних клубів у Києві.

«Рейди по клубах проводяться щодня. Сьогодні також буде моніторинг нічних клубів, дискотек та інших закладів, в яких може бути масове скупчення людей. У вівторок (7 липня. - Ред.) у двох клубах була зупинена діяльність», - заявив він.

Як пояснив Рубан, в цих клубах спостерігалось велике скупчення людей, відсутність засобів захисту, а також невиконання інших вимог карантину.

До слова, 5 липня у Києві, в одному з нічних клубів на Трухановому острові, незважаючи на введені через коронавірус обмеження роботи подібних закладів, помер відвідувач. Молода людина померла прямо на танцполі в розпал загальних веселощів.

Напередодні у Києві послабили карантин: ресторанам і кінотеатрам дозволили працювати після 22 години. Разом з тим робота розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів обмежені до 22 години.

Кабінет міністрів України заборонив роботу нічних розважальних закладів після 23:00. При цьому культурно-розважальні заклади будуть працювати з деякими обмеженнями.