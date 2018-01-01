Новорічні промови Петра Порошенка. Еволюція перемог, трансформація ворогів

Як змінювалися вітальні звернення президента з 2014 року

Соцмережі неоднозначно спийняли вітальну промову президента Петра Порошенка перед настанням 2018 року. Критики звернули увагу на не дуже доречні для такого святкового моменту випади глави держави у бік Юлії Тимошенко та перебільшення економічних успіхів. Водночас, за даними аналітиків VoxUkraine, Петро Порошенко дуже рідко маніпулює. Зі 133 його

Петро Порошенко

Як змінювалися вітальні звернення президента з 2014 року

Соцмережі неоднозначно спийняли вітальну промову президента Петра Порошенка перед настанням 2018 року. Критики звернули увагу на не дуже доречні для такого святкового моменту випади глави держави у бік Юлії Тимошенко та перебільшення економічних успіхів.

Водночас, за даними аналітиків VoxUkraine, Петро Порошенко дуже рідко маніпулює. Зі 133 його висловлювань, які вивчали експерти, лише у 8 випадках (6%) була зафіксована неправда. «По-перше, президента готує до виступів потужна прес-служба, а також державний Інститут стратегічних досліджень.... По-друге, Порошенко практично ніколи не виступає спонтанно», - зазначають експерти проекту.

Однак це не означає, що наш президент - правдоруб. Скоріше - майстр напівправди. За даними аналітиків, Порошенко охоче перебільшує та намагається показати ситуацію або кращою, ніж вона є, або більш складною (щоб виправдатися за невдачі та показати, як йому важко). Стратегія президента – концентруватися на позитиві. 72% його цитат з перевірених мають позитивний відтінок. До речі, про одну з проблем, яка найбільше турбує українців, - боротьбу з корупцією – глава держави не поспішає звітувати. Цій темі присвячено близько 5% цитат з його промов.

Власне, всі названі аналітиками тенденції простежуються, зокрема, у вітальній новорічній промові глави держави.

Промова-2014. «Ворог зазіхнув на наші життя, територію, свободу»

У 2014-му новообраний президент Петро Порошенко з екрану промовляв вітання з прийдешнім новим роком не один – за його спиною стояли волонтери та військові, які схвально кивали головами. Порошенко став першим президентом, який привітав народ трьома мовами: українською, російською і татарською.

Основною темою промови була війна: «Рік, що минає, був найважчим для нас за останні сім десятиліть з 1945 року. Лютий ворог зазіхнув на наші життя, територію, свободу, незалежність. Та вся країна, від малого до старого, стала на захист Батьківщини. Цю вітчизняну війну ми обов’язково виграємо...».

Порошенко також вшанував пам'ять «воїнів і мирних громадян, які загинули з вини агресора» хвилиною мовчання. Після цього – подякував волонтерам «за внесок у захист країни». Він також побажав українцям «довгоочікуваного тривалого миру». Напевно, йшлося про надію на встановлення тривалого режиму тиші – першої умови, прописаної у мінських угодах, за якої вони почали б діяти.

Президент також процитував уривок з поезії Тараса Шевченка: «І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі». До слова, Порошенко і у наступних промовах цитуватиме видатних українських поетів та моральних авторитетів.

Інших тем торкнувся побіжно – пообіцяв докорінні зміни та євромайбутнє: «2015-й не буде легким, та я вірю, що він стане роком старту глибинних реформ, які відкриють нам шлях до членства в ЄС. Це наша мрія, яку ми втілимо в життя».

Висновок: гарант обіцянок не давав, особливо не хизувався (бо ще замало перебував при владі на той момент), констатував тяжкі часи та війну на сході країни.

Промова-2015. Шість «євро»

У промові Порошенка за 2015-й у порівнянні із попереднім роком відбулися деякі структурно-смислові зміни – прослідковується зміщення у «європейський» бік. Спільним залишилось те, що президент і це звернення також почав із теми війни, висловив подяку українським військовим: «…за те, що сьогоднішнє свято стало можливим, уклонімося насамперед славним українським воїнам. Тим, хто зараз не за теплим святковим столом, а в холодном у зимовому окопі. Хто не з келихом у руці, а з автоматом напоготові. Героям – слава!»

Порошенко також закликав не полишати надії на мир у країні, процитувавши Івана Франка:

Я бажаю, щоб в здоров’ю,

В мирі, збратньою любов’ю,

Відтепер ішов нам час.

Щирій праці Бог поможе!

Дай вам Боже все, що гоже!

«Мир і спокій, свобода і незалежність, добробут та єдність – ось головні прагнення кожного українця», - підкреслив глава держави.

Другу частину промови президент присвятив відносинам між Україною та Євросоюзом. «Символічно, що саме напередодні свят ми вибороли кілька важливих рішень Євросоюзу. Наступного року впаде паперова завіса між Україною та Євросоюзом. Громадяни нашої держави зможуть вільно відвідувати Європу як у справах, так і для відпочинку, гуманітарного обміну».

Як відомо, 18 грудня 2015 Єврокомісія опублікувала заключний звіт про виконання Україною другої фази плану дій, який робив перспективу безвізу осяжною. Тоді президент обіцяв, що українці зможуть відпочивати у Європі без віз вже за півроку. Проте прогнози виявилися хибними. «Об'єднання з Європою потребує подолання корупції. Всі передумови для такої боротьби ми вже забезпечили. Відкрили принципово новій політично незалежні антикорупційні органи. До них за конкурсом прийшли люди з новими цінностями. Прийшли, щоб працювати під пильним наглядом громадянського суспільства», - звітував президент.

На завершення Порошенко обнадіяв українців, що «все у нас буде добре! Україна буде європейською, сильною, єдиною!». Варто зазначити, що у тій промові Порошенко, натхненний обіцянками ЄК, аж шість разів вжив слова із коренем «євро»: Європа, Євросоюз, європейська.

Зауважимо, що перед виступом Порошенка був продемонстрований відеоролик-нарізка, яка ілюструвала основні події року, а після неї – кадри із сім’єю глави держави: як вони готуються до свята, прикрашають ялинку, вибирають сувеніри та як гарант тисне руки дітям.

Промова-2016. Найгірше позаду, у Порошенка все виходить

Звернення глави держави 2016-го року показове з точки зору зміщення акцентів. Гарант поспішав розказати, що країна йде правильним шляхом, що відбувається чимало подій зі знаком «плюс». Власне, з цього і почав – а не з найболючішої теми війни, як у минулі роки.

«Приводів для оптимізму сьогодні більше, ніж рік тому», «Ми адаптували наше господарство до нових умов. Нам вдалося відновити економічне зростання», «Ми зміцнили нашу обороноздатність», «Вперше в історії не купили жодного кубометра газу із Росії». Одразу ж після цього президент згадує перемогу Джамали на Євробаченні та успіх українських паралімпійців і олімпійців в Ріо-де-Жанейро. До слова, саме Джамала, параолімпійські чемпіони Єлизавета Мерешко та Максим Крипак та глава Європейської ради Дональд Туск привітали українців перед виступом президента – відповідно до подій, які стали перемогою для України. Також пролунало коротке привітання від Героя України, генерал-майора Андрія Ковальчука – данина поваги до воїнів ЗСУ.

Десь побіжно Порошенко таки згадав, що «легко не буде», але уряд тримає «курс на збільшення доходів українців», тож «все буде добре».

Особливо цікавим у контексті наступних подій 2017 року виглядає така теза Порошенка у промові: «Прийдешній рік – особливий. Це – рік століття Української національної революції. Та тоді українці, замість того, щоби згуртуватися проти зовнішніх загроз, воювали між собою. І зараз, якщо не зробити висновків, бездумне політичне протистояння може легко повернути економіку назад, в піке. Політику – занурити в анархію. А країну – зробити здобиччю агресора… Чужих помилок – не повторю. Та й іншим – не дам». І що ж у 2017-му ми отримали: протистояння між антикорупціонерами, сварки з колишніми членами демократичної коаліції, хоч ситуативний, але союз Блоку Петра Порошенка і «Народного фронту» з учорашнім ідеологічним ворогом Опоблоком…

Показово, що теми боротьби з корупцією президент у своїх промові не торкнувся: чи то через відносно нетривалий період роботи антикорупційних органів, чи то через відсутність впійманоїі «великої риби», чи президент просто не схотів нагадувати українцям їхні шок та обурення від перегляду е-декларацій можновладців.

«З особливою пошаною» Порошенкозгадав«наших земнихангелів-хранителів» лише наприкінці промови. «Славні українські воїни! Вся країнадякує вам за те, щодаруєте нам цюмирнусвятковуніч. За те, що гарантуєте захист у новому році», - сказав він. Жителям анексованого Криму та ОРДЛО пообіцяв, що «російська окупація – тимчасова. Ми обов’язковооб’єднаємося».

Впадає в око ще одна цікава річ, непомітна на перший погляд, але тенденційна. У попередніх промовах звучать якщо не обіцянка, то надія і прагнення до миру. У цьому ж зверненні слово «мир» звучить лише у традиційному загальному побажанні всім українцям та у подяці воїнам за мирну святкову вечерю. Звісно, можна трактувати фразу «російська окупація – тимчасова» як синонім до «скоро буде мир»…

Промова-2017. Ура, безвіз! Добра не жди?

…але «мир» не з’явився у риториці глави держави і наприкінці минулого року. Ба більше: звучить ледь не обіцянка тривалої війни: «У тих, хто хоче підпалити хату зсередини, – слід забирати сірники. А по тих, хтонападатиме на нас ззовні, - навпаки, відкривати вогонь».

У тому ж дусі можна трактувати і наступні слова Порошенка: «Шлю щирі святкові поздоровлення нашим міжнародним партнерам. Сполучені Штати щойно оприлюднили рішення про постачання нам сучасної оборонної зброї. Крок у цьому напрямку зробила Канада та інші держави». Втім, гарант, ймовірно, просто хотів похвалитися своїми успіхами у зовнішній політиці. До слова, про боротьбу з корупцією – ані слова.

Порошенко не забув згадати про наших захисників: «Із глибокою пошаною привітаймо українських воїнів. Вони надійно тримають оборону на східних рубежах. А ми й надалі будемо зміцнювати нову армію, - нашу гордість і нашу славу».

Глава держави не відмовив собі у задоволенні згадати про свою найбільшу, хоч і вже замусолену на тлі негараздів козирну карту – безвіз: «Ще раз вітаю сотні тисяч українців, які вже скористалися безвізом. І мільйони, яким він ще стане в нагоді. І всіх нас – із впевненим та безповоротним рухом до Європи. Ще минулорічної святкової ночі ми лише загадували бажання про безвіз, і от воно – здійснилося».

Далі ж сталося незрозуміле – те, що користувачі соцмереж прокоментували як «мимо Юлиного дома я без шуток не хожу». «І неначе під ялинку лягло рішення Стокгольмського арбітражу. Воно захистило нас від вкрай невигідних умов газового контракту дев’ятого року», - кинув президент камінчик у город Юлії Тимошенко. Напевно, політтехнологи гаранта дещо занервували через останні рейтинги Юлії Володимирівни і вирішили використати новорічну промову як влучний момент для критики конкурента.

Далі глава держави традиційно пообіцяв економічне піднесення, для якого він, звісно, забезпечить всі політичні умови. І звісно ж – «все буде добре». «Для цього, як вчив владика Любомир Гузар, нам слід молитися так, ніби все залежить від Бога, але працювати так, ніби все залежить від нас», - не вгавив моменту і традиційно процитував морального авторитета президент.

Невипадково перед зверненням президента, яке транслювали телеканали, в ефірі з'явилися кримськотатарський політик Ахтем Чийгоз (якого засудили в окупованому Криму, але в жовтні видали турецькій стороні і він повернувся до Києва) та учасник «Ігор Нескорених» Павло Будаєвський – ці люди також кожен по-своєму символізують успіхи та досягнення України. Перед вітальним словом глави держави також канали показали привітання української актриси-легенди Ади Роговцевої.

Наталія Сокирчук, «Главком»