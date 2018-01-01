У центрі столиці активісти проведуть акцію з вимогою знайти винного у смерті Ноздровської

Небайдужі зберуться під стінами нацполіції у Києві

Сьогодні, 2 січня, у центрі столиці від поліції будуть вимагати відповідей щодо вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської, тіло якої нещодавно було знайдено в одній із річок під Києвом. Про це повідомляють організатори на своїй сторінці у Facebook. Відомо, що активісти почнуть збиратись біля обласного управління поліції



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Небайдужі зберуться під стінами нацполіції у Києві

Сьогодні, 2 січня, у центрі столиці від поліції будуть вимагати відповідей щодо вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської, тіло якої нещодавно було знайдено в одній із річок під Києвом. Про це повідомляють організатори на своїй сторінці у Facebook.

Відомо, що активісти почнуть збиратись біля обласного управління поліції Київської області вже о 12:00 по вулиці Володимирській, 15. Мітингувальники збираються вимагати залучення усіх можливих сил у пошуках вбивці Ірини Ноздровської, а також надати охорону доньці Ірини Анастасії.

За словами знайомих загиблої, її донці вже неодноразово погрожували. А саме родичі та друзі Дмитра Россошанського, що є винуватцем страшної смерті сестри пані Ірини, часто лякали активістку кривавою розправою над її родиною, про що є зареєстровані кримінальні провадження.

Нагадаємо, затриманий колишній наречений убитої Ірини Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення.

Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

Раніше стало відомо, що юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.

Ірина востаннє виходила на зв'язок 29 грудня о 17.00. Вона дзвонила матері і говорила, що на Петрівці або Петрівцях, і їде додому на маршрутці. За годину зв'язку з Іриною не було. Її телефон поза зоною доступу, або зайнятий.

Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.

Ноздровська раніше стикалася з погрозами з боку родичів та друзів винуватця аварії.