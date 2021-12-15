За рік у київських аеропортах митники зловили майже 400 порушників

Авіапасажири намагалися провезти через митний кордон України заборонені або обмежені до ввезення предмети

Із початку 2021 року в міжнародних аеропортах «Бориспіль» та «Жуляни» співробітники Київської митниці виявили 386 фактів порушень порядку проходження «зеленого коридору». Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Авіапасажири, обираючи спрощений канал, намагалися провезти через митний кордон України заборонені/обмежені предмети або ж товари, за переміщення яких потрібно сплатити митні платежі.

Найбільше поширені порушення митного законодавства:

понаднормова валюта,

брендовий одяг, взуття та аксесуари,

ювелірні вироби, діаманти, бурштин,

мобільні телефони,

культурні цінності (ікони, монети, нагороди),

наркотичні та психотропні засоби, прекурсори, що везлися ними як в чистому вигляді, так і у складі різноманітних ліків.

Порушниками митного законодавства були як громадяни України, так і іноземці.

Стосовно кожного громадянина-порушника складено адмінпротокол за ст. 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження «зеленого коридору»).

Нагадаємо, протягом минулих вихідних, 11-12 грудня, київські митники вилучили у пасажирів в аеропорту «Бориспіль» 1740 таблеток та сиропів «1,2,3» з вмістом прекурсорів, обіг яких в Україні обмежений.