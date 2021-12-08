Вовки, бивні та зуби морських тварин. Київські митники назвали вилучені «цікавинки» місяця

Митники пригадали неординарні правопорушення листопада

У листопаді 2021 року Київська митниця відкрила понад тисячу справ про порушення митних правил. Були серед них і неординарні митні правопорушення. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Так, у листопаді співробітники Київської митниці упередили спробу незаконного вивезення до Непалу через аеропорт «Бориспіль» трьох живих вовків під виглядом собак породи сибірська лайка.

Ще один прецедент пов'язаний із представниками морської фауни. Митники виявили посилки з бивнем моржа та зубами кашалотів, які незаконно пересилалися з Одещини до Німеччини та Франції під виглядом меблевої фурнітури. Бивень моржа, п’ять зубів та три вироби з них вилучено.

У Київській митниці не пригадують жодного подібного випадку за останні кілька десятків років: «Ведмеді, соколи, щиглики кілька років тому були, а от живих вовків вилучаємо вперше. Так само, як і бивні та зуби представників морської фауни».

Замикає трійцю «цікавинок» листопада виявлення 30 кілограм листя коки з Південної Америки. У складі листя коки містяться наркотичні засоби – кокаїн та екгонін, обіг яких в Україні обмежено. Листя коки пересилалось до України з Перу під виглядом зеленого та трав’яного чаїв в шести міжнародних поштових відправленнях.

Як повідомлялося, днями київські митники вилучили 2 тонни китайського товар під елітними брендами