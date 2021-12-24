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    Примотав iPhone скотчем до тіла. У «Борисполі» виявлено винахідливого пасажира (відео)

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    Прикордонники охрестили порушника телефонним &laquo;дикобразом&raquo; - Примотав iPhone скотчем до тіла. У «Борисполі» виявлено винахідливого пасажира (відео)

    Прикордонники охрестили порушника телефонним «дикобразом»

    фото: Держприкордонслужба

    Прикордонники й митники виявили в порушника шість смартфонів iPhone 13 Pro Max

    В аеропорту «Бориспіль» прикордонники виявили винахідливого пасажира. Про це повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ».

    Громадянин прибув в аеропорт «Бориспіль» рейсом Дубай–Київ». На перший погляд він нічим не вирізнявся із загального потоку пасажирів.

    Однак оперативні співробітники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» надали інформацію щодо можливої протиправної діяльності особи.

    Потрапивши до терміналу, спритник одразу ж поспішив у вбиральню де заходився перепаковувати свій незадекларований вантаж. За допомогою клейкої стрічки чоловік закріпив на спині декілька упаковок з новенькими смартфонами.

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    Примотав iPhone скотчем до тіла. У «Борисполі» виявлено винахідливого пасажира (відео)
    Примотав iPhone скотчем до тіла. У «Борисполі» виявлено винахідливого пасажира (відео)
    фото: Держприкордонслужба

    Зрештою прикордонні оперативники ініціювали спільний з працівниками Київської митниці огляд багажу та ручної поклажі пасажира.

    За результатами огляду було виявлено 6 смартфонів iPhone 13 Pro Max.

    Стосовно громадянина України складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 МКУ.

    Приблизна вартість незаконно переміщуваного товару на українському ринку складає близько 300 тис. грн.

    Теги: прикордонники митниця Аеропорт Бориспіль телефон
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    Примотав iPhone скотчем до тіла. У «Борисполі» виявлено винахідливого пасажира (відео)