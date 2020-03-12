Карантин у школах і садочках: у Києві жорстко контролюють виконання рішення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Столична влада проводить перевірку освітніх закладів

У Києві перший день призупинення освітнього процесу в навчальних закладах почався з перевірки: чи всі дотримались відповідного рішення. За результатами перевірки, майже всі освітні заклади обмежили відвідування, а ті, які попри наявне рішення продовжили навчання, у найкоротший термін також мають бути закриті. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Міська влада розпорядилася закрити всі заклади освіти згідно з рішенням Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. І воно стосується всіх без винятку! Тому ми разом із фахівцями Держпродспоживслужби проводимо перевірку, чи всі відповідально виконують розпорядження. Перші результати показали, що всі заклади освіти, які підпорядковані місту, призупинили навчальний процес, а діти продовжують навчання вдома. Про випадки ухилення від виконання розпорядження з різних причин ми вимушені будемо повідомляти правоохоронні органи. У найкоротший термін, підкреслюю, усі школи, садочки та заклади професійно-технічної освіти будуть закриті для відвідування учнів та вихованців! Давайте відповідально ставитися до здоров’я власного, наших дітей та нашого оточення!» – зазначив Мондриївський.

Також він додав, що під час тимчасового призупинення освітнього процесу у київських школах навчальний процес триває в інших формах. Виконання навчальних планів освітніх програм може здійснюватися шляхом використання різних форм дистанційного навчання, що рекомендовані закладам загальної середньої освіти.

Уся інформація про електронні освітні ресурси для учнів та вчителів розміщена на сайті Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка:

urok.ippo.kubg.edu.ua

kievoit.ippo.kubg.edu.ua

на сайті «Столичний центр відкритої освіти» vo.ippo.kubg.edu.ua

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

У КМДА підкреслили, що рішення комісії Київської міської держадміністрації щодо впровадження обмежувальних заходів у столиці для запобігання розповсюдженню коронавірусу є обов'язковим для всіх закладів незалежно від форми власності. За порушення цих заходів буде адміністративна або кримінальна відповідальність. Контролювати дотримання буде поліція.

У зв'язку із запровадженням протиепідемічних заходів у Києві перенесли пробне незалежне оцінювання, яке учні мали складати наприкінці березня.

Кінотеатри Києва скасовують вистави у березні і переносять їх на більш пізній період.