Карантин: палац «Україна» переніс усі березневі концерти



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У столичному палаці «Україна» концертів не буде до 3 квітня

Адміністрація палацу чекає на пропозиції від організаторів щодо нових дат концертів

Національний палац мистецтв «Україна» переносить заходи, що мають відбутися з 12 березня до 3 квітня.

Про це повідомляється на сторінці закладу у Facebook.

«У зв’язку з прийняттям Кабінетом міністрів України постанови «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19» заходи, які мали відбутися у палаці «Україна» у період з 12 березня по 3 квітня 2020 року, будуть перенесені на інші зручні для глядачів дати», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, адміністрація закладу чекає на пропозиції від організаторів щодо нових дат концертів, про які повідомить незабаром на офіційних сторінках палацу.

До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує підприємствам переходити на дистанційну роботу.

Крім того, МАУ дозволила міняти дати вильоту на всіх рейсах.

Також нагадаємо, що Україна не обмежуватиме залізничні, автобусні та автомобільні перевезення.

Як вже відомо, 11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.