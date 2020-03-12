Кличко пригрозив відповідальністю тим, хто не дотримується карантину



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В організаціях і на підприємствах Києва встановлено вхідний санітарний контроль Фото: пресслужба мера Києва

З 12 березня у Києві діють протиепідемічні обмеження

Мер Києва Віталій Кличко подякував киянам та відповідальному бізнесу, які відреагували на протиепідемічні обмеження, запроваджені містом, щоб убезпечити мешканців столиці від можливого інфікування коронавірусом.

Він записав відповідне відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі! Сьогодні в столиці перший день діють протиепідемічні обмеження. Запровадили ми їх на упередження, щоб убезпечити мешканців міста від можливого інфікування коронавірусом. Київ живе і працює. Але дещо в інших умовах. І я вдячний киянам за розуміння, за відповідальне ставлення до свого здоров‘я і безпеки оточуючих», - сказав Кличко.

Також мер подякував відповідальному бізнесу, який відреагував на заходи, запроваджені містом. Зокрема, мережам кінотеатрів, що скасували сеанси, розважальним центрам, що призупинили роботу.

«Тим, хто намагатиметься не дотримуватися протиепідемічних заходів, нагадаю, загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність. Бо йдеться про безпеку і здоров'я мешканців міста!» - наголосив він.

Разом з тим, Кличко відповів на п'ять запитань, які найчастіше ставлять йому користувачі в соціальних мережах. Зокрема, чи будуть дезінфікувати метро та автобуси, чому закривають садки і школи, якщо діти не хворіють. Навіщо місту такі обмежувальні заходи, якщо у Києві немає хворих на коронавірус. Що робити батькам, діти яких сьогодні не відвідують школи і садки через протиепідемічні заходи. Та коли в місті з'являться експрес-тести на виявлення коронавірусу.

Так, мер пояснив, що із січня увесь рухомий склад громадського транспорту столиці двічі на день обробляють дезінфікуючими засобами.

На питання, чому закривають садки і школи, Кличко зауважив, що за даними ВООЗ, яка вчора оголосила пандемію, захворюваність серед дітей складає до 3%. Але інфіковані діти все одно є переносниками вірусу. Тому перебування великих груп в закритому просторі несе небезпеку.

«Багато моїх колег з інших країн продовжують акцентувати на тому, що якби вчасно вжили протиепідеміологічних заходів, то ситуація в їх країнах виглядала б зараз інакше», - пояснив міський голова причину запровадження обмежувальних заходів у Києві.

Батькам, діти яких сьогодні не відвідують школи і садки через протиепідемічні заходи, Кличко порекомендував скористатися оплачуваними та соціальними відпустками, правом на неповний робочий день. «Здоров’я дорожче за тимчасові незручності. Попри те, що смертність від коронавірусу оцінюється як невисока, до 3%, його здатність поширюватись перевищує показники звичайних вірусів. Крім того, відкладені наслідки для організму досі не вивчені», - наголосив він.

Кличко повідомив, що експрес-тести на виявлення коронавірусу вже в Києві. Місто вже отримало половину з 5 тисяч швидких тестів, які замовило. Очікується наступна партія. Тести на коронавірус киянам з підозрою на захворювання робитимуть в медзакладах столиці.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

У КМДА підкреслили, що рішення комісії Київської міської держадміністрації щодо впровадження обмежувальних заходів у столиці для запобігання розповсюдженню коронавірусу є обов'язковим для всіх закладів незалежно від форми власності. За порушення цих заходів буде адміністративна або кримінальна відповідальність. Контролювати дотримання буде поліція.

У зв'язку із запровадженням протиепідемічних заходів у Києві перенесли пробне незалежне оцінювання, яке учні мали складати наприкінці березня.

Кінотеатри Києва скасовують вистави у березні і переносять їх на більш пізній період.