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    Під час пожежі на автостоянці вогнем пошкоджені три машини (фото)

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    Nissan Tiana та&nbsp;Peugeot-207 постраждали найбільше - Під час пожежі на автостоянці вогнем пошкоджені три машини (фото)
    Nissan Tiana та Peugeot-207 постраждали найбільше
    Фото: ДСНС

    Два автомобілі згоріли майже вщент

    На автостоянці на вул. Ентузіастів, 51/24 у Дніпровському районі столиці займання виникло в автівці Nissan Tiana з розповсюдженням на поруч припарковані автомобілі Peugeot-207 та Audi Q8. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про пожежу надійшла до рятувальників 11 жовтня о 23:55.

    О 00:35 рятувальники ліквідували загоряння.

    Внаслідок пожежі в авто Nissan Tiana вогнем знищено моторний відсік, ліве колесо, передні фари, бампер, салон та пошкоджено лакофарбове покриття.

    В автомобілі Peugeot-207 частково пошкоджені моторний відсік, передній бампер, права передня фара, праве переднє колесо та лакофарбове покриття.

    В автівці Audi Q8 пошкоджені ліва передня фара, лакофарбове покриття переднього крила та бампера.

    На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Жертв і постраждалих немає.

    Раніше повідомлялося, що на паркінгу горіли два автомобілі.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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