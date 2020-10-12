Під час пожежі на автостоянці вогнем пошкоджені три машини (фото)



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Nissan Tiana та Peugeot-207 постраждали найбільше Фото: ДСНС

Два автомобілі згоріли майже вщент

На автостоянці на вул. Ентузіастів, 51/24 у Дніпровському районі столиці займання виникло в автівці Nissan Tiana з розповсюдженням на поруч припарковані автомобілі Peugeot-207 та Audi Q8. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про пожежу надійшла до рятувальників 11 жовтня о 23:55.

О 00:35 рятувальники ліквідували загоряння.

Внаслідок пожежі в авто Nissan Tiana вогнем знищено моторний відсік, ліве колесо, передні фари, бампер, салон та пошкоджено лакофарбове покриття.

В автомобілі Peugeot-207 частково пошкоджені моторний відсік, передній бампер, права передня фара, праве переднє колесо та лакофарбове покриття.

В автівці Audi Q8 пошкоджені ліва передня фара, лакофарбове покриття переднього крила та бампера.

На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.

Жертв і постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що на паркінгу горіли два автомобілі.