Під час пожежі на автостоянці вогнем пошкоджені три машини (фото)
Два автомобілі згоріли майже вщент
На автостоянці на вул. Ентузіастів, 51/24 у Дніпровському районі столиці займання виникло в автівці Nissan Tiana з розповсюдженням на поруч припарковані автомобілі Peugeot-207 та Audi Q8. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Інформація про пожежу надійшла до рятувальників 11 жовтня о 23:55.
О 00:35 рятувальники ліквідували загоряння.
Внаслідок пожежі в авто Nissan Tiana вогнем знищено моторний відсік, ліве колесо, передні фари, бампер, салон та пошкоджено лакофарбове покриття.
В автомобілі Peugeot-207 частково пошкоджені моторний відсік, передній бампер, права передня фара, праве переднє колесо та лакофарбове покриття.
В автівці Audi Q8 пошкоджені ліва передня фара, лакофарбове покриття переднього крила та бампера.
На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.
Причина займання наразі встановлюється.
Жертв і постраждалих немає.
Раніше повідомлялося, що на паркінгу горіли два автомобілі.