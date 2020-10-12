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    Новини

    На паркінгу в Києві згоріли два автомобілі (відео)

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    Пожежа сталася на паркінгу - На паркінгу в Києві згоріли два автомобілі (відео)
    Пожежа сталася на паркінгу
    Фото: скріншот відео

    Причину займання авто на стоянці, що охороняється, з'ясовують правоохоронці

    У ніч на понеділок, 12 жовтня, на паркінгу на Ентузіастів, 24 у Дніпровському районі Києва (масив Русанівка) сталося загоряння. В результаті пожежі згоріло два автомобілі.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    На місці працювали вогнеборці ДСНС та поліція.

    Причини виникнення полум'я мають з'ясувати правоохоронці.

    Як повідомлялося, біля медзакладу на вулиці Відпочинку у Святошинському районі столиці згорів автомобіль «Тойота». Правоохоронці затримали чоловіка, що підпалив автомобіль.

    Національна поліція України пожежа Київ ДСНС Русанівка автомобіль
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