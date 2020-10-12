На паркінгу в Києві згоріли два автомобілі (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа сталася на паркінгу Фото: скріншот відео

Причину займання авто на стоянці, що охороняється, з'ясовують правоохоронці

У ніч на понеділок, 12 жовтня, на паркінгу на Ентузіастів, 24 у Дніпровському районі Києва (масив Русанівка) сталося загоряння. В результаті пожежі згоріло два автомобілі.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

На місці працювали вогнеборці ДСНС та поліція.

Причини виникнення полум'я мають з'ясувати правоохоронці.

Як повідомлялося, біля медзакладу на вулиці Відпочинку у Святошинському районі столиці згорів автомобіль «Тойота». Правоохоронці затримали чоловіка, що підпалив автомобіль.