На паркінгу в Києві згоріли два автомобілі (відео)
Причину займання авто на стоянці, що охороняється, з'ясовують правоохоронці
У ніч на понеділок, 12 жовтня, на паркінгу на Ентузіастів, 24 у Дніпровському районі Києва (масив Русанівка) сталося загоряння. В результаті пожежі згоріло два автомобілі.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
На місці працювали вогнеборці ДСНС та поліція.
Причини виникнення полум'я мають з'ясувати правоохоронці.
Як повідомлялося, біля медзакладу на вулиці Відпочинку у Святошинському районі столиці згорів автомобіль «Тойота». Правоохоронці затримали чоловіка, що підпалив автомобіль.