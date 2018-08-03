Під час пожежі у центрі Києва врятовано чоловіка



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У підвальному приміщенні недіючої будівлі загорілося сміття

У четвер, 2 серпня, сталася пожежа в одноповерховій недіючій будівлі на вул. Пушкінській, 20-А, що у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що в підвальному приміщенні горить сміття та дерев’яні конструкції на площі 30 кв. м. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка, якого передали працівникам медичної служби.

Ймовірна причина виникнення пожежі - необережне поводження з вогнем, проте остаточну причину встановить слідство.

Як повідомлялося, 3 серпня у центрі Києва на бульварі Шевченка, 4, горіла будівля колишнього готелю. Зараз будівля знаходиться на реконструкції.