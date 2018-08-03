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    У центрі Києва горіла будівля колишнього готелю

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    Ліквідація пожежі у будівлі на бульварі Шевченка - У центрі Києва горіла будівля колишнього готелю
    Фото: Інформатор
    Ліквідація пожежі у будівлі на бульварі Шевченка

    Наразаі фасад будівл, де сталася пожежа, знаходиться на реконструкції

    У п'ятницю, 3 серпня, у центрі Києва на бульварі Шевченка, 4, горіла будівля колишнього готелю. Зараз будівля знаходиться на реконструкції.

    Виклик на лінію 101 надійшов приблизно о 03:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами співробітника пожежної служби, горів утеплювач на шостому поверсі 8-поверхової будівлі, в якому раніше знаходився готель. Площа пожежі склала близько 30 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих. На даний момент фасад будівлі знаходиться на реконструкції.

    На місце оперативно виїхали спецслужби. Пожежу гасили 2 одиниці основної та спеціальної техніки.

    Також чергували карета «швидкої» і поліція. Через деякий час під'їхала слідчо-оперативна група для установки можливих причин загоряння.

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    У центрі Києва горіла будівля колишнього готелю
    У центрі Києва горіла будівля колишнього готелю
    У центрі Києва горіла будівля колишнього готелю
    У центрі Києва горіла будівля колишнього готелю
    У центрі Києва горіла будівля колишнього готелю
    У центрі Києва горіла будівля колишнього готелю
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, у четвер, 2 липня, увечері у Києві на вул.Данила Щербаківського, 63 горів багатоповерховий житловий будинок. Пожежа охопила три квартири.

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