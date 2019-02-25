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    Під Києвом Audi влетіла у Suzuki: є постраждалі (фото, відео)

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    <p>Від удару Grand Vitara перекинувся на бік</p> - Під Києвом Audi влетіла у Suzuki: є постраждалі (фото, відео)

    Від удару Grand Vitara перекинувся на бік

    Фото: Інформатор

    Пасажирку Suzuki госпіталізували до лікарні

    У понеділок, 25 лютого, в Гостомелі, що під Києвом, сталася ДТП: зіткнулися Suzuki Grand Vitara і Audi A8. У момент аварії в Suzuki був водій і його дружина. Жінку госпіталізували до лікарні. Ймовірно, у неї струс мозку.

    Аварія трапилася об 11:10. Про це повідомляє Інформатор.

    Як розповів водій Suzuki, він рухався з боку Ірпеня в сторону Києва. У цей момент з придорожньої території виїжджав Audi. На перетині вулиць сталося зіткнення. Від удару Grand Vitara перекинувся на бік.

    На проїжджій частині утворилася тягучка, оскільки машини перегородили проїзд.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, також виїжджала «швидка».

     Деталі інциденту встановлюються.

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    Під Києвом Audi влетіла у Suzuki: є постраждалі (фото, відео)
    Під Києвом Audi влетіла у Suzuki: є постраждалі (фото, відео)
    Під Києвом Audi влетіла у Suzuki: є постраждалі (фото, відео)
    Під Києвом Audi влетіла у Suzuki: є постраждалі (фото, відео)
    Під Києвом Audi влетіла у Suzuki: є постраждалі (фото, відео)
    Під Києвом Audi влетіла у Suzuki: є постраждалі (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, у ніч на 25 лютого в Києві поліцейські обстріляли позашляховик KIA, який не зупинився на вимогу правоохоронців. За кермом автівки перебувала жінка у нетверезому стані.

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