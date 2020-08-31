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    У Києві власник автобусів вигадав маршрут і возив ним пасажирів (фото)

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    Автобуси курсували вигаданим маршрутом 546-к від Виставкового центру до вул. Ю. Смолича - У Києві власник автобусів вигадав маршрут і возив ним пасажирів (фото)
    Автобуси курсували вигаданим маршрутом 546-к від Виставкового центру до вул. Ю. Смолича
    Фото: Департамент транспортної інфраструктури

    На водіїв та власника автобусів складено адмінпротоколи

    28 серпня у Києві під час перевірки спіймали нелегального перевізника, який самовільно вигадав маршрут 546-к та почав працювати на ньому.

    Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

    До Департаменту надійшла скарга про появу незрозумілого маршруту, що курсує від Виставкового центру до вул. Ю. Смолича. Нелегального перевізника спіймали. У нього не було необхідних для перевезення пасажирів документів.

    На порушників склали протоколи про притягнення водіїв та власника автобусів до відповідальності. Власник мусить сплатити штраф від 17 тис. до 34 тисяч грн (за статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суму штрафу визначить суд).

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    У Києві власник автобусів вигадав маршрут і возив ним пасажирів (фото)
    У Києві власник автобусів вигадав маршрут і возив ним пасажирів (фото)
    У Києві власник автобусів вигадав маршрут і возив ним пасажирів (фото)
    У Києві власник автобусів вигадав маршрут і возив ним пасажирів (фото)

    Департамент постійно проводить перевірки приватних перевізників. Лише протягом серпня 2020 року провели 28 перевірок щодо дотримання перевізниками умов договорів. За їх результатами складено 7 актів.

    Національна поліція України Київ суд громадський транспорт штраф перевезення
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