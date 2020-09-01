З вересня почнеться продаж єдиного е-квитка для поїздів та метро у Києві
Експериментальний проект впроваджує Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки МІУ за участі «Укрзалізниці»
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що вже у вересні цього року можна буде придбати єдиний електронний квиток SmartTicket для поїздів далекого спрямування та метро у Києві. Про це повідомляє урядовий портал.
Продавати е-квиток будуть на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua та на SmartTicket.gov.ua.
«Стартуємо цієї осені з довгоочікуваною ініціативою для багатьох українців – SmartTicket. На першому етапі цей квиток буде доступний для поїздів внутрішнього сполучення далекого слідування та міського е-квитка у Києві. У майбутньому ми прагнемо, щоб всі види транспорту – поїзди, автобуси, літаки та громадський транспорт були пов’язані єдиним е-квитком», – сказав Криклій.
За його словами, крім Києва, впровадженням SmartTicket зацікавились Маріуполь, Харків та Львівська облдержадміністрація. Міністр закликав і інші міста проявляти ініціативу.
Вказано, що наразі система працює у режимі дослідної експлуатації. Для її розвитку також розробляється підключення до системи інших перевізників, які готові співпрацювати. Вже йде розробка підключення до системи перевізників SkyUp та Gunsel. Працюють і над додатковою функціональністю – мобільний застосунок, інтелектуальний пошук тощо.
«Надалі скориставшись порталом e-transport.gov.ua пасажир зможе придбати єдиний квиток одразу на 4 види транспорту, або, наприклад, метро та поїзд, або ж на поїзд та літак. SmartTicket буде зчитуватися за допомогою QR-коду на мобільному пристрої контролера», – підкреслюється у повідомленні.
Нагадаємо, наприкінці липня Кабмін започаткував експериментальний проект Єдиного електронного квитка; у рамках пілотного проекту хочуть об’єднати подорожі «Укрзалізницею» та метрополітен Києва.