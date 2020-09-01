З вересня почнеться продаж єдиного е-квитка для поїздів та метро у Києві



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Цим квитком можна буде користуватися через мобільні додатки, вперше чергу, через «Дію»

Експериментальний проект впроваджує Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки МІУ за участі «Укрзалізниці»

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що вже у вересні цього року можна буде придбати єдиний електронний квиток SmartTicket для поїздів далекого спрямування та метро у Києві. Про це повідомляє урядовий портал.

Продавати е-квиток будуть на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua та на SmartTicket.gov.ua.

«Стартуємо цієї осені з довгоочікуваною ініціативою для багатьох українців – SmartTicket. На першому етапі цей квиток буде доступний для поїздів внутрішнього сполучення далекого слідування та міського е-квитка у Києві. У майбутньому ми прагнемо, щоб всі види транспорту – поїзди, автобуси, літаки та громадський транспорт були пов’язані єдиним е-квитком», – сказав Криклій.

За його словами, крім Києва, впровадженням SmartTicket зацікавились Маріуполь, Харків та Львівська облдержадміністрація. Міністр закликав і інші міста проявляти ініціативу.

Вказано, що наразі система працює у режимі дослідної експлуатації. Для її розвитку також розробляється підключення до системи інших перевізників, які готові співпрацювати. Вже йде розробка підключення до системи перевізників SkyUp та Gunsel. Працюють і над додатковою функціональністю – мобільний застосунок, інтелектуальний пошук тощо.

«Надалі скориставшись порталом e-transport.gov.ua пасажир зможе придбати єдиний квиток одразу на 4 види транспорту, або, наприклад, метро та поїзд, або ж на поїзд та літак. SmartTicket буде зчитуватися за допомогою QR-коду на мобільному пристрої контролера», – підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці липня Кабмін започаткував експериментальний проект Єдиного електронного квитка; у рамках пілотного проекту хочуть об’єднати подорожі «Укрзалізницею» та метрополітен Києва.