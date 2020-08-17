У київських маршрутках, що розвалюються на ходу, проїзд може подорожчати до 10 грн



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Приватні перевізники просять столичну владу надати їм допомогу

Київські приватні перевізники хочуть підняти вартість проїзду в маршрутках. Днями вони звернулися до столичної влади з проханням внести зміни у порядок функціонування ринку перевезень пасажирів в Києві, пише «Сьогодні».

У громадському союзі «Асоціація перевізників Києва та Київської області» зазначають, що поки вони не говорять про саме подорожчання, але і не виключають, що перевізники можуть піти на такий відчайдушний крок.

«Наразі ми хочемо звернути увагу міської влади на проблеми, які є у сфері міських перевезень. Влада дотує перевезення комунальних підприємств – «Київського метрополітену», «Київпастрансу», а про приватний транспорт, маршрутні таксі, які перевозять більше пасажирів, ніж весь громадський наземний транспорт Києва, незаслужено забувають. Ми просимо владу розібратися в питанні компенсацій за перевезення пільговиків. Приватні перевізники готові возити людей хоч по 5 гривень, але за умови, що їм буде за це доплачувати місто. Адже нам потрібно купувати новий рухомий склад, витрачати гроші на ремонт, купувати пальне. Це досить великі кошти», – пояснив сайту «Сьогодні» Ігор Мойсеєнко, голова «Асоціації перевізників Києва та Київської області».

Перевізники просять міську владу надати їм допомогу: компенсувати перевезення пільговиків, встановити економічно обґрунтований регульований тариф, сприяти в отриманні кредитних коштів від міжнародних організацій на закупівлю нового рухомого складу.

В асоціації зазначають, що деякі перевізники вже на межі банкрутства. За час дії адаптивного карантину більшість маршруток в місті працюють зі збитками – пасажиропотік на деяких маршрутах впав практично в два-три рази. Нагадаємо, що у Києві 158 автобусних маршрутів, які працюють в режимі маршрутного таксі. На них задіяні 1600 одиниць рухомого складу. У 2019 маршрутки перевозили в середньому 1 млн пасажирів в день, але після введення карантинних обмежень ця цифра становить близько 450 тисяч пасажирів на день.

За словами голови асоціації, приватні перевізники Києва мають право підвищувати вартість проїзду самостійно.

«Місто не регулює вартість проїзду в приватних маршрутках. Приватний перевізник за тиждень до підвищення зобов'язаний повідомити мерію, а також попередити пасажирів – вказавши дату, з якої починає діяти новий тариф. Коли місто регулювало тарифи, то перевізники ще й обґрунтовували збільшення своїх тарифів , надаючи економічні розрахунки. Зараз їм не потрібно цього робити. Перевізники можуть поставити різні цінники – 10, 15, 20 гривень, але вони прекрасно розуміють, що у пасажирів теж недостатньо коштів. Тому питання подорожчання постійно відкладається. Водночас воно можливе, оскільки в нинішніх умовах перевізники не заробляють, а просто виживають», – пояснив Мойсеєнко.

У столичній мерії офіційно поки не коментують звернення приватних перевізників. У влади є місяць на його розгляд.

«Приватні перевізники мають право змінити тариф на проїзд самостійно. Місто не може впливати на заявлений ними тариф», – пояснило журналістам джерело в КМДА.

Водночас, перевізники сподіваються, що восени карантинні обмеження на перевезення пасажирів будуть скасовані та пасажиропотік збільшиться.

«У всіх столичних транспортників єдина проблема – істотно знизився пасажиропотік через карантин. У приватних перевізників пасажиропотік знизився в два рази, на стільки ж зменшилась і виручка. Ми сподіваємося, що восени будуть зняті карантинні обмеження і ситуація зміниться. Інакше перевізникам доведеться переглядати тариф в бік збільшення. Думаю, вартість проїзду в маршрутках може збільшитися до 10 гривень, тобто зрости на 2-3 гривні», – розповів Мойсеєнко.

Нагадаємо, 11 серпня на Північному мосту у Києві у маршрутки зламалася задня вісь та вилетіла разом з колесами. В результаті самовільного руху коліс відбулося пошкодження автомобіля Renault.

Того ж дня на вулиці Генерала Наумова у Святошинському районі Києва, місцевість Новобіличі, маршрутка в'їхала у МАФ.

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