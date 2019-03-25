В Одесі правоохоронці затримали іноземця за підозрою у вбивстві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через спільну знайому між чоловіками виник конфлікт

Зловмисник під час сварки забив потерпілого до смерті та, щоб приховати сліди злочину, сховав його тіло за багатоповерхівкою. Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одсеькій області, повідомляє «Главком».

Нагадаємо, що тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті було виявлено 20 березня біля будинку на вул. 7-ма Пересипська в Одесі.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники Хаджибеївського відділення поліції встановили особу загиблого, а також події, які передували злочину.

З’ясувалося, що 42-річний потерпілий та його 35-річний товариш на вулиці розпивали алкогольні напої. Через спільну знайому між чоловіками виник конфлікт. Під час словесної перепалки зловмисник завдав удар кулаком в голову харків’янину, від якого той втратив свідомість.

За житловим будинком, куди підозрюваний перетягнув постраждалого, той прийшов до тями і вилаявся у бік приятеля. Це настільки обурило чоловіка, що він почав бити свою жертву ногами по голові, а потім розбив пляшку і перерізав горло.

За кілька діб після скоєння злочину поліцейські затримали зловмисника. Чоловік зізнався у вчиненому, хоча пояснити причини такої жорстокості не зміг.





На даний час правопорушникові повідомлено про підозру за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідство триває.