Житель Київщини під час лікування від наркозалежності збував метадон



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У зловмисника оперативники виявили та вилучили 20 блістерів наркотичних таблеток Фото: Нацполіція

Поліцейські провели санкціоновані обшуки у лікарні і виявили ряд порушень зберігання нарковмісних препаратів

Оперативники Управління протидії наркозлочинності поліції Київщини спільно з колегами Фастівського відділення поліції затримали наркозбувача під час продажу «товару». Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

На місці злочину у зловмисника оперативники виявили та вилучили 20 блістерів наркотичних таблеток та виручені кошти від збуту «Метадон». Одна пігулка таких «ліків» коштувала у наркоділка 20 грн.

Щоб задокументувати злочинну діяльність чоловіка поліцейські провели ряд заходів та відповідні оперативні закупівлі сильнодіючих лікарських засобів «Метадон» та «Соннат».

Встановлено, що фастівчанин на даний час проходить замісну підтримуючу терапію від наркозалежності у місцевій лікарні. Там він на руки отримував лікарський наркотичний препарат «Метадон», а за стінами медичного закладу збував його.

Поліцейські провели санкціоновані обшуки у лікарні і виявили ряд порушень зберігання нарковмісних препаратів. Під час обшуків правоохоронці вилучили різну медичну документацію, зокрема, медичну картку хворого.

Наразі за фактом збуту чоловіком наркотичного засобу відкрито два кримінальних провадження за ст. ст. 307 та 321 Кримінального кодексу України.

За фактом порушення зберігання наркотичних речовин у лікарні відкрито кримінальне провадження за ст. 320 Кримінального кодексу України.

У медичному закладі триває перевірка щодо дотримання персоналом встановлених чинним законодавством України правил зберігання, обліку та відпуску наркотичних засобів та психотропних речовин.