Під Києвом переполох: поліція провела три спецоперації (фото, відео)

На Київщині проходять тактико-спеціальні поліцейські навчання

5-6 травня у Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області правоохоронці відпрацювали алгоритми дій під час проведення трьох спеціальних поліцейських операцій. Метою навчань є перевірка злагоджених дій всіх без виключення підрозділів поліції Київщини – від операторів «102» до спецпідрозділів поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За легендою, на спецлінію поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Бровари невідомі особи здійснили збройний розбійний напад на англомовного громадянина, поранили його та заволоділи грошовими коштами, в подальшому захопили заручників і намагалися втекти.

Правоохоронці встановили місцезнаходження озброєних нападників, умовно евакуювали людей із приміщення, блокували шляхи втечі зловмисників, перекрили виїзди на прилеглі території та оточили будівлю у якій утримували заручників. Зрештою, спецоперація перейшла в активну фазу – бійці спецпідрозділу КОРД затримали злочинців.

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов наголосив: «Такі навчання є надважливими у системі підготовки особового складу, оскільки тренують скоординовані дії всіх підрозділів поліції під час розкриття злочинів та затримання особливо небезпечних злочинців. Безпека громадян – одне із ключових завдань правоохоронців».

Учасники навчань відпрацьовували навички виявлення та знешкодження вибухотехнічних предметів. Спецпризначенці на практиці продемонстрували уміння застосовувати спеціальні засоби. Правоохоронці затримали «правопорушників» і відтворили всі етапи проведення спецоперації згідно з легендами навчань.

Зазначається, що всі поліцейські підрозділи діяли злагоджено та професійно, «заручників» було звільнено, а «зловмисників» затримано.

«Шановні громадяни! Просимо з розумінням поставитись до незручностей, які можуть виникнути під час проведення вказаних заходів. Дані навчання регулярно проводяться на Київщині задля відточення дій поліцейських підрозділів, спрямованих на забезпечення належної безпеки громадян у разі скоєння тяжких, особливо тяжких та резонансних злочинів», – повідомили правоохоронці.

Раніше поліція попередила про навчання в Київській області на територіях Вишгородського, Броварського і Бориспільського районів.