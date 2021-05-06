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    Киянин їздив містом із гранатою в салоні автівки (фото)

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    Вибухотехніки вилучили&nbsp;гранату Ф-1 і направили на експертизу - Киянин їздив містом із гранатою в салоні автівки (фото)
    Вибухотехніки вилучили гранату Ф-1 і направили на експертизу
    Фото: Нацполіція

    Боєприпас знаходився у дверях автомобіля

    Під час патрулювання території Дніпровського району, неподалік Труханового острову, патрульні поліцейські зупинили автомобіль Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили у салоні іномарки предмет, схожий на гранату. На місце прибули слідчі та вибухотехніки, які вилучили небезпечний предмет. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Як розповів слідчий Дніпровського управління поліції Сергій Фіщук, під час перевірки паспортних даних порушника поліцейські з’ясували, що він вже деякий час позбавлений права керувати транспортними засобами.

    «Для документування злочину на місце події прибула слідчо-оперативна група, а також спеціалісти вибухотехнічної служби. Підозрілий предмет, схожий на гранату Ф-1, який знаходився у дверях водія авто, вилучили та направили на експертизу. Раніше не судимого 51-річного правопорушника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – повідомив правоохоронець.

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    Киянин їздив містом із гранатою в салоні автівки (фото)
    Киянин їздив містом із гранатою в салоні автівки (фото)

    Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал граната автомобіль
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