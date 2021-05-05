Поліція попередила про навчання під Києвом

Тренування пройдуть з 5 до 7 травня

Правоохоронців навчать більш ефективно піклуватися про безпеку громадян, наголосили в МВС

Поліція проведе навчання в Київській області на територіях Вишгородського, Броварського і Бориспільського районів, повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

Тренування пройдуть з 5 по 7 травня.

Зазначається, що навчання проводяться для відпрацювання дій під час проведення спецоперацій, а також для навчання поліцейських діяти в екстремальних умовах і підвищення професійної підготовки.

Правоохоронців навчать більш ефективно піклуватися про безпеку громадян.

Керівництво управління поліції у Київській області просить жителів зазначених районів Київщини зберігати спокій у період проведення навчань.

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