  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Поліція попередила про навчання під Києвом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тренування пройдуть з 5 до 7 травня - Поліція попередила про навчання під Києвом
    Тренування пройдуть з 5 до 7 травня
    Фото: МВС

    Правоохоронців навчать більш ефективно піклуватися про безпеку громадян, наголосили в МВС

    Поліція проведе навчання в Київській області на територіях Вишгородського, Броварського і Бориспільського районів, повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

    Тренування пройдуть з 5 по 7 травня.

    Зазначається, що навчання проводяться для відпрацювання дій під час проведення спецоперацій, а також для навчання поліцейських діяти в екстремальних умовах і підвищення професійної підготовки.

    Правоохоронців навчать більш ефективно піклуватися про безпеку громадян.

    Керівництво управління поліції у Київській області просить жителів зазначених районів Київщини зберігати спокій у період проведення навчань.

    До слова, лави співробітників поліції Дніпра поповнив незвичайний працівник – кролик на прізвисько Топотун. Своїм позитивом він піднімає настрій співробітникам і курсантам Дніпропетровського університету внутрішніх справ.

    Слідом за Францією, де для пошуків наркотиків на службу взяли кроликів, поліція Дніпра вирішила і собі заручитися допомогою пухнастика. І він уже став невід'ємною частиною колективу.

    Теги: МВС Київщина навчання поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies