Невдалий жарт. У Борисполі чоловік, що перебуває в розшуку, повідомив про вибух

Чоловік перебуває в активному розшуку поліцією Запорізької області

У ніч на 6 травня, на початку 2 години, на лінію 102 зателефонував чоловік і повідомив, що в підвалі одного з будинків по вулиці Київський Шлях у Борисполі стався вибух. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Патрульні негайно вирушили за вказаною адресою.

Поспілкувавшись із 37-річним заявником, охоронці порядку з’ясували що ніякого вибуху не було. Окрім того, перевіривши по базах даних, патрульні встановили, що чоловік перебуває в активному розшуку Пологівським відділом поліції в Запорізькій області від листопада минулого року за ст. 185 (Крадіжка) ККУ.

На порушника інспектори винесли постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП. Його затримали та передали до управління поліції для встановлення всіх обставин справи.

Патрульна поліція Київщини також повідомляє, що від початку 2021 року понад 285 разів викликали патрульних без вагомих на те причин.

До слова, неподалік Труханового острова патрульні поліцейські зупинили автомобіль Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили у салоні іномарки предмет, схожий на гранату.

Днями у смт Верхньоторецьке Донецької області під час прибирання могили 69-річний місцевий житель підірвався на невстановленому вибуховому предметі.