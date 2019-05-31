Під Києвом під час ліквідації пожежі в будинку виявлено тіло чоловіка



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Причина пожежі у будівлі встановлюється

У п’ятницю, 31 травня, сталася пожежа у господарчій будівлі в с. Витачів Обухівського району. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 08:28.

«До місця виклику було терміново направлено чергові караули 17-ї та 16-ї Державних пожежно-рятувальних частини м. Ураїнка та м. Обухів. По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що горить перекриття господарчої будівлі по всій площі», - повідомила прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Пожежу було локалізовано о 09:07 та повністю ліквідовано о 09:48.

На пожежі працювало 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

На місці події виявлено тіло загиблого власника 1964 р.н.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 31 травня вранці під час ліквідації пожежі у квартирі багатоповерхівки в Києві було врятовано власницю квартири, яку з підозрою на отруєння продуктами горіння передано бригаді швидкої медичної допомоги.