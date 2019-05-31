  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вранці на Позняках горіла багатоповерхівка

    • Розсилка
    Вранці на Позняках горіла багатоповерхівка

    Під час гасіння пожежі було врятовано власницю квартири

    У п’ятницю, 31 травня, о 05:50 сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вулиці Драгоманова, 12, що у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    «На місце події негайно було направлено рятувальників 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця виклику, було встановлено, що займання трапилось в квартирі на 8 поверсі 16-поверхового житлового будинку», - йдеться в повідомленні.

    Під час гасіння пожежі було врятовано власницю квартири, яку з підозрою на отруєння продуктами горіння передано бригаді швидкої медичної допомоги.

    О 06:29 пожежу вдалося локалізувати, а о 06:41 ліквідувати.

    На місце події працювало 4 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

    Читайте також
    пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ