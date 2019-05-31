Вранці на Позняках горіла багатоповерхівка



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Під час гасіння пожежі було врятовано власницю квартири

У п’ятницю, 31 травня, о 05:50 сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вулиці Драгоманова, 12, що у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

«На місце події негайно було направлено рятувальників 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця виклику, було встановлено, що займання трапилось в квартирі на 8 поверсі 16-поверхового житлового будинку», - йдеться в повідомленні.

Під час гасіння пожежі було врятовано власницю квартири, яку з підозрою на отруєння продуктами горіння передано бригаді швидкої медичної допомоги.

О 06:29 пожежу вдалося локалізувати, а о 06:41 ліквідувати.

На місце події працювало 4 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.