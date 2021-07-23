Під Києвом помітили автомобіль росіян із посланням до українців (фото)

Власники автівки на російських номерах вирішили підстрахуватися

У передмісті Києва був помічений автомобіль із номерами російської реєстрації, власники якого вирішили підстрахуватися, щоб убезпечити свій транспортний засіб. Фото опубліковано в Telegram-каналі «Київ без цензури».

Так, до заднього скла автомобіля Mercedes приклеєно плакат із написом: «Ми за Путіна не голосували. Не чіпайте тачку! :)».

Цей автомобіль був зафіксований у Броварах.

До слова, 14 квітня цього року в Ризі був застрелений футбольний агент Роман Беззубов. Поліції Латвії вдалося встановити, що як мінімум двоє людей можуть бути причетні до вбивства. Нападники пересувалися на автомобілі BMW X5 чорного кольору з російськими номерами. Беззубов потрапив в засідку, коли на своєму автомобілі виїжджав на вулицю Гунара Астраc. Там йому шлях перегородив BMW з російськими номерами, з якого нападник відкрив стрілянину.

Нагадаємо також, що на Донбасі восьмий рік триває війна, розв'язана Росією.

12 липня цього року на офіційному сайті Кремля опублікували статтю українською мовою «про історичну єдність росіян та українців». Автором статті обсягом майже 40 тисяч символів вказано президента РФ Володимира Путіна.