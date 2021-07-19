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    Невідомі зіпсували інформаційні таблички на парковках у центрі Києва (фото)

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    Таблички переважно пошкоджені у тих місцях, де є нелегальні паркувальники - Невідомі зіпсували інформаційні таблички на парковках у центрі Києва (фото)
    Таблички переважно пошкоджені у тих місцях, де є нелегальні паркувальники
    Фото: КМДА

    Місту завдано збитків на суму майже 15 тис. грн

    У ніч на 19 липня комунальники виявили пошкодженими 24 інформаційні таблички, встановлені на паркувальних майданчиках у центрі Києва. Про це повідомив начальник Управління (інспекції) з паркування Дмитро Рахматуллін.

    За його словами, таблички переважно пошкоджені у тих місцях, де є нелегальні паркувальники. Знаки залиті фарбою з балончика, зеленкою або роздряпані гострим предметом.

    «Саме відсьогодні на водіїв, які не сплатили за паркування, накладається штраф, двотижневий період лояльності закінчився, – зазначив Рахматуллін. – Готівка, передана в руки самозванцям, не звільняє водіїв від обов’язку офіційної сплати за паркування. Діяльність нелегальних паркувальників більше не має сенсу, тож вони оголосили нам війну».

    Рахматуллін також зазначив, що відповідна заява до поліції буде подана, – вандали будуть знайдені й покарані.

    «Це вже не просто хуліганство. Місту нанесли збитків на суму майже 15 тис. грн. Таблички ми обов’язково відновимо, але це забере час та бюджетні кошти», – зазначив посадовець

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    Невідомі зіпсували інформаційні таблички на парковках у центрі Києва (фото)
    Невідомі зіпсували інформаційні таблички на парковках у центрі Києва (фото)
    Невідомі зіпсували інформаційні таблички на парковках у центрі Києва (фото)
    Невідомі зіпсували інформаційні таблички на парковках у центрі Києва (фото)
    Невідомі зіпсували інформаційні таблички на парковках у центрі Києва (фото)

    Нагадаємо, на офіційних паркувальних майданчиках столиці розпочато системне встановлення табличок із інформацією щодо тарифів та зручних способів безготівкової оплати паркування. Вони є частиною комплексної програми міста із витіснення з вулиць нелегальних паркувальників.

    З 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

    До 16 липня у Києві тривав період лояльності. Інспектори з паркування не штрафують водіїв за несплату паркування, натомість кладуть під лобове скло інформаційні довідки з роз’ясненнями. Таким чином міська влада дає водіям час звикнути до нових правил та встановити відповідні додатки.

    Теги: Київ вандалізм автомобіль парковка
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    Невідомі зіпсували інформаційні таблички на парковках у центрі Києва (фото)