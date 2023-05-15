Сухо і тепло: синоптик дала прогноз погоди на 15 травня
На більшості території України буде суха і тепла погода
За словами синоптикині Наталі Діденко, понеділок в Україні буде теплим. Протягом дня температура повітря очікується +20+24 градусів. Про це вона написала у Facebook.
«Єдиний синоптичний виняток завтра – західні області, де пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. І також температура повітря буде трохи нижчою, вдень +16+20 градусів», – каже синоптикиня.
У Києві понеділок передбачається сухим та теплим, максимально +23, +24 градуси.
Діденко попереджає, що короткочасне невелике похолодання буде у вівторок на півночі України, потім знову повернеться тепла погода.
Раніше повідомлялося, коли до України прийде справжнє потепління.
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