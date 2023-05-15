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Сухо і тепло: синоптик дала прогноз погоди на 15 травня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сухо і тепло: синоптик дала прогноз погоди на 15 травня
до України наближається потепління
фото з відкритих джерел

На більшості території України буде суха і тепла погода

За словами синоптикині Наталі Діденко, понеділок в Україні буде теплим. Протягом дня температура повітря очікується +20+24 градусів. Про це вона написала у Facebook.

«Єдиний синоптичний виняток завтра – західні області, де пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. І також температура повітря буде трохи нижчою, вдень +16+20 градусів», – каже синоптикиня.

У Києві понеділок передбачається сухим та теплим, максимально +23, +24 градуси.

Діденко попереджає, що короткочасне невелике похолодання буде у вівторок на півночі України, потім знову повернеться тепла погода.

Раніше повідомлялося, коли до України прийде справжнє потепління.

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Теги: прогноз погоди повітря

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