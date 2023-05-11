Пожежі в екосистемах України: ДСНС назвали шокуючу статистику

у ДСНС закликали українців не провокувати пожежі в екосистемах

З початку 2023 року в екосистемах України сталося майже 5 тисяч пожеж

За чотири місяці 2023 року в екосистемах України сталося близько 5 тисяч пожеж, які охопили понад 4700 гектарів землі. Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники зазначили, що лише продовж вівторка, 9 травня, було ліквідовано 47 пожеж на площі 27 га.

У ДСНС закликали українців не провокувати пожежі в екосистемах. У повідомленні сказано, що протягом 11-13 травня у північних, центральних, Тернопільській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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«За таких умов навіть маленьке вогнище може перерости у масштабну пожежу і знищити сотні гектарів полів, лісових насаджень. Це величезна шкода для екології та людини», – наголосили в службі.

Водночас в Укргідрометцентрі попередили, що у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки 11 та 12 травня.

Раніше повідомлялося, що 9 травня, в одному з районів Києва виникла пожежа, внаслідок чого у небо здійнявся чорний стовп диму.