Серйозна пожежа під Києвом: згоріла будівля на території ресторану (фото, відео)
Рятувальники за три години ліквідували пожежу
У четвер, 1 жовтня, сталася пожежа біля ресторанну «Партизан» на Новообухівській трасі під Києвом. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 08:00.
До місця виклику було направлено рятувальників 46 Державної пожежно-рятувальної частини смт Козин та 16 ДПРЧ м. Обухів, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить приватний будинок.
Пожежу локалізовано о 09:10 та ліквідовано о 10:48.
Внаслідок пожежі знищено будинок, але вдалось врятувати складське приміщення, кухню та котельню ресторану «Партизан», що розташовані по сусідству.
На місці працювало 3 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.