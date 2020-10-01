Серйозна пожежа під Києвом: згоріла будівля на території ресторану (фото, відео)



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Вогнем знищено будинок Фото: ДСНС

Рятувальники за три години ліквідували пожежу

У четвер, 1 жовтня, сталася пожежа біля ресторанну «Партизан» на Новообухівській трасі під Києвом. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 08:00.

До місця виклику було направлено рятувальників 46 Державної пожежно-рятувальної частини смт Козин та 16 ДПРЧ м. Обухів, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить приватний будинок.

Пожежу локалізовано о 09:10 та ліквідовано о 10:48.

Внаслідок пожежі знищено будинок, але вдалось врятувати складське приміщення, кухню та котельню ресторану «Партизан», що розташовані по сусідству.

На місці працювало 3 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.