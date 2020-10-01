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    Серйозна пожежа під Києвом: згоріла будівля на території ресторану (фото, відео)

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    Вогнем знищено будинок - Серйозна пожежа під Києвом: згоріла будівля на території ресторану (фото, відео)
    Вогнем знищено будинок
    Фото: ДСНС

    Рятувальники за три години ліквідували пожежу

    У четвер, 1 жовтня, сталася пожежа біля ресторанну «Партизан» на Новообухівській трасі під Києвом. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 08:00.

    До місця виклику було направлено рятувальників 46 Державної пожежно-рятувальної частини смт Козин та 16 ДПРЧ м. Обухів, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить приватний будинок.

    Пожежу локалізовано о 09:10 та ліквідовано о 10:48.

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    Серйозна пожежа під Києвом: згоріла будівля на території ресторану (фото, відео)
    Серйозна пожежа під Києвом: згоріла будівля на території ресторану (фото, відео)
    Серйозна пожежа під Києвом: згоріла будівля на території ресторану (фото, відео)
    Серйозна пожежа під Києвом: згоріла будівля на території ресторану (фото, відео)

    Внаслідок пожежі знищено будинок, але вдалось врятувати складське приміщення, кухню та котельню ресторану «Партизан», що розташовані по сусідству.

    На місці працювало 3 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    пожежа ДСНС Київщина ресторан рятувальники будинок
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