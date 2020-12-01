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    Із палаючої квартири в Києві вогнеборці врятували чоловіка

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    На місці пожежі працювали 15 рятувальників - Із палаючої квартири в Києві вогнеборці врятували чоловіка
    На місці пожежі працювали 15 рятувальників
    Фото: ДСНС

    Пожежа сталася у квартирі багатоповерхівки

    Сьогодні, 1 грудня, сталася пожежа в житловому будинку на пр. Любомира Гузара, 19 в Києві.

    Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 12:54.

    До місця виклику негайно було направлено рятувальників 18 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що у житловій кімнаті однієї із квартир на другому поверсі 14-поверхового житлового будинку сталося загоряння особистих речей на площі 4 кв. м. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 13:09 бійці локалізували загоряння, а о 13:16 – ліквідували.

    Під час гасіння пожежі з квартири було врятовано чоловіка 1957 року народження.

    На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Причина виникнення займання наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, минулого тижня, з 23 по 29 листопада, столичні вогнеборці ліквідували 70 пожеж. Протягом тижня на пожежах врятовано трьох людей. 

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок чоловік
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