Під Києвом вирувала масштабна пожежа в ангарі (фото)
Пожежу на площі 400 кв. м вдалося ліквідувати за 2,5 години
У понеділок, 16 серпня, виникла у металевому ангарі у с. Білогородка Бучанського району. Інформація про займання надійшла до оперативно-диспетчерської служби м. Вишневе о 10:55, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
На місце події було направлено чергові караули найближчих восьми пожежно-рятувальних частин.
Рятувальники встановили, що горить металевий склад на площі 400 кв. м.
Пожежу вдалось локалізувати о 12:31, а о 13:32 — ліквідувати.
На місці працювали 9 одиниць техніки та 57 чоловік особового складу ДСНС.
Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
Як повідомлялося, 4 серпня сталась пожежа у складській будівлі на вул. Куренівська, 21 в Оболонському районі столиці.
3 серпня сталась пожежа у складській будівлі на вул. О. Тихого, 96 у Солом'янському районі столиці.