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    Під Києвом вирувала масштабна пожежа в ангарі (фото)

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    Пожежа сталась у металевому ангарі - Під Києвом вирувала масштабна пожежа в ангарі (фото)
    Пожежа сталась у металевому ангарі
    Фото: ДСНС

    Пожежу на площі 400 кв. м вдалося ліквідувати за 2,5 години

    У понеділок, 16 серпня, виникла у металевому ангарі у с. Білогородка Бучанського району. Інформація про займання надійшла до оперативно-диспетчерської служби м. Вишневе о 10:55, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце події було направлено чергові караули найближчих восьми пожежно-рятувальних частин.

    Рятувальники встановили, що горить металевий склад на площі 400 кв. м.

    Пожежу вдалось локалізувати о 12:31, а о 13:32 — ліквідувати.

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    Під Києвом вирувала масштабна пожежа в ангарі (фото)
    Під Києвом вирувала масштабна пожежа в ангарі (фото)
    Під Києвом вирувала масштабна пожежа в ангарі (фото)
    Під Києвом вирувала масштабна пожежа в ангарі (фото)
    Під Києвом вирувала масштабна пожежа в ангарі (фото)
    Під Києвом вирувала масштабна пожежа в ангарі (фото)

    На місці працювали 9 одиниць техніки та 57 чоловік особового складу ДСНС.

    Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, 4 серпня сталась пожежа у складській будівлі на вул. Куренівська, 21 в Оболонському районі столиці.

    3 серпня сталась пожежа у складській будівлі на вул. О. Тихого, 96 у Солом'янському районі столиці.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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    Під Києвом вирувала масштабна пожежа в ангарі (фото)