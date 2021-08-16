Під Києвом вирувала масштабна пожежа в ангарі (фото)

Пожежу на площі 400 кв. м вдалося ліквідувати за 2,5 години

У понеділок, 16 серпня, виникла у металевому ангарі у с. Білогородка Бучанського району. Інформація про займання надійшла до оперативно-диспетчерської служби м. Вишневе о 10:55, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце події було направлено чергові караули найближчих восьми пожежно-рятувальних частин.

Рятувальники встановили, що горить металевий склад на площі 400 кв. м.

Пожежу вдалось локалізувати о 12:31, а о 13:32 — ліквідувати.

На місці працювали 9 одиниць техніки та 57 чоловік особового складу ДСНС.

Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 4 серпня сталась пожежа у складській будівлі на вул. Куренівська, 21 в Оболонському районі столиці.

3 серпня сталась пожежа у складській будівлі на вул. О. Тихого, 96 у Солом'янському районі столиці.