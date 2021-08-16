До України добрався антициклон «Люцифер», що викликав численні пожежі у світі

У Києві пік спеки припаде на 17 серпня

Антициклон «Люцифер» – розпечене повітря з пустелі Сахара, – що вже викликало у світі численні пожежі, рухається в Україну. Через сильну спеку, яка спіткала Європу, у вогні виявився південь Італії, не вщухають пожежі і в Греції. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція столичного округу.

Кілька днів тому рекордну для Європи температуру +48,8 градуса зафіксували на Сицилії. Попередній температурний рекорд Європи був встановлений 10 липня 1977 року, тоді в Афінах температура повітря досягала +48 градусів.

Із 15 серпня «Люцифер» добрався і до України з шаленою спекою.

16-17 серпня температура повітря в Києві та Київській області зросте до +30 ... +34 градусів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, в Києві пік спеки припаде орієнтовно на вівторок, 17 серпня, коли температура повітря складе від 30 до 34 градусів тепла. Із середи, 18 серпня, спека почне поступово відступати.

Екологічна інспекція нагадує, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

розводити багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;

заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;

випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.

«Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101», – закликають фахівці.

Нагадаємо, 28 липня поблизу провінції Анталія спалахнули лісові пожежі. Згодом вони поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін і Мугла. 15 серпня українські авіатори повернулися з Туреччини, де вони понад два тижні надавали допомогу у гасінні масштабних лісових пожеж.

Згодом масштабні лісові пожежі в Греції дісталися до острова Евбея та знищили там справжній природний пам'ятник – древнє оливкове дерево віком 2500 років. Греція вже тиждень бореться з руйнівними лісовими пожежами.

Як повідомлялося, Україна відправила до Греції загін вогнеборців.

В Ізраїлі станом на 16 серпня 70 підрозділів пожежних бригад продовжують боротьбу з вогнем в єрусалимських горах.