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    На столичній Троєщині горіла багатоповерхівка

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    Пожежа сталась у квартирі на другому поверсі будинку - На столичній Троєщині горіла багатоповерхівка
    Пожежа сталась у квартирі на другому поверсі будинку
    Фото: ДСНС

    Вогнеборці ліквідували пожежу в однієї з квартир житлового будинку

    У неділю, 15 серпня, ввечері сталась пожежа в будинку на просп. Володимира Маяковського, 34 в Деснянському району столиці (масив Троєщина). Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 19:03, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце було направлено вогнеборців двох пожежно-рятувальних частин. Рятувальники встановили, що на другому поверсі в кімнаті квартири виникла пожежа на площі 5 кв. м. У цей час мешканка квартири була на вулиці.

    О 19:23 пожежу було ліквідовано.

    Внаслідок пожежі згорів матрац та особисті речі, закопчені стіни та стеля кімнати.

    На місце події працювало 4 одиниці основної та спеціальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, 12 серпня сталась пожежа в сауні на приватній території на вул. Острівній у Голосіївському районі столиці.

    Того ж дня сталась пожежа у гаражах на вул. Михайла Бойчука, 45 у Голосіївському районі столиці. Загоряння виникло в двоповерховій будівлі з розповсюдженням вогню на поруч розташовані гаражі. Рятувальники евакуювали автомобілі з гаражів.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    На столичній Троєщині горіла багатоповерхівка