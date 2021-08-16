На столичній Троєщині горіла багатоповерхівка

Вогнеборці ліквідували пожежу в однієї з квартир житлового будинку

У неділю, 15 серпня, ввечері сталась пожежа в будинку на просп. Володимира Маяковського, 34 в Деснянському району столиці (масив Троєщина). Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 19:03, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце було направлено вогнеборців двох пожежно-рятувальних частин. Рятувальники встановили, що на другому поверсі в кімнаті квартири виникла пожежа на площі 5 кв. м. У цей час мешканка квартири була на вулиці.

О 19:23 пожежу було ліквідовано.

Внаслідок пожежі згорів матрац та особисті речі, закопчені стіни та стеля кімнати.

На місце події працювало 4 одиниці основної та спеціальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 12 серпня сталась пожежа в сауні на приватній території на вул. Острівній у Голосіївському районі столиці.

Того ж дня сталась пожежа у гаражах на вул. Михайла Бойчука, 45 у Голосіївському районі столиці. Загоряння виникло в двоповерховій будівлі з розповсюдженням вогню на поруч розташовані гаражі. Рятувальники евакуювали автомобілі з гаражів.