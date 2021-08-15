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    На Одещині горів приватний порт

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    На Одещині горів приватний порт - На Одещині горів приватний порт
    На Одещині горів приватний порт
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    На території приватного порту зайнявся окремо розташований склад

    У місті Южне Одеської області сталася пожежа у приватному порту ТІС. Про це повідомляє Суспільне.

    «За попередньою інформацією пожежа спалахнула у приватному порту ТІС, що у місті Южне. Вогонь охопив площу 1000 квадратних метрів», - повідомила речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.

    За її словами, на території приватного порту зайнявся окремо розташований склад.

    Вогонь охопив приблизно 1000 квадратних метрів. Інформації щодо травмованих немає.

    У пресслужбі порту повідомили, що зайнялося порожнє складське приміщення. Унаслідок пожежі ніхто не травмувався, небезпеки для працівників порту чи мешканців навколишніх сіл немає, запевнили у ТІС.

    О 19:05 пожежу вдалося загасити.

    Теги: пожежа порт Порту
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    На Одещині горів приватний порт