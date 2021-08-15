На Одещині горів приватний порт

На території приватного порту зайнявся окремо розташований склад

У місті Южне Одеської області сталася пожежа у приватному порту ТІС. Про це повідомляє Суспільне.

«За попередньою інформацією пожежа спалахнула у приватному порту ТІС, що у місті Южне. Вогонь охопив площу 1000 квадратних метрів», - повідомила речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.

За її словами, на території приватного порту зайнявся окремо розташований склад.

Вогонь охопив приблизно 1000 квадратних метрів. Інформації щодо травмованих немає.

У пресслужбі порту повідомили, що зайнялося порожнє складське приміщення. Унаслідок пожежі ніхто не травмувався, небезпеки для працівників порту чи мешканців навколишніх сіл немає, запевнили у ТІС.

О 19:05 пожежу вдалося загасити.