У Борисполі виявлено підпільні склади фальсифікованої кави (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці вилучили порошкоподібну речовину темного кольору із запахом кави Фото: Нацполіція

Зловмисники займалися виготовленням та реалізацією розчинної фальсифікованої кави під виглядом відомої торгової марки

Слідчі Бориспільського відділу поліції спільно з працівниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України та місцевої прокуратури в рамках кримінального провадження провели низку обшуків на території міста Бориспіль, де виявили підпільний склад етикеток та упаковок для фальсифікованої кави. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліцейські встановили, що на території столичної області, Кіровоградщині та Черкащини невстановлені особи займаються виготовленням та реалізацією розчинної фальсифікованої кави відомої торгової марки. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України та розпочато досудове розслідування.

Зокрема, під час проведення санкціонованих обшуків на території м. Бориспіль працівники поліції вилучили 74 рулони з етикетками кави відомої марки, 11 коробок із вакуумними пакетами, порошкоподібну речовину темного кольору із запахом кави.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюється коло осіб, причетних до вчинення даного злочину.