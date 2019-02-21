Під Києвом виявлено встановлені з порушенням агітаційні білборди (фото)



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Білборди не містили назву типографії та тираж Фото: Нацполіція

Станом на 22 лютого поліція столичної області задокументувала 114 порушень передвиборчої агітації

У місті Бровари по вул. Київській виявлено та задокументовано два факти порушення передвиборчої агітації. Інформація щодо одного з кандидатів у президенти України була розміщена на білбордах з порушенням чинного законодавства: не містила назву типографії та тираж.

Для документування правопорушення за вказаною адресою одразу прибула слідчо-оперативна група. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Працівники поліції провели перевірку та встановили, що білборди розповсюдив 30-річний місцевий житель.

Відносно правопорушника складено два адміністративних матеріали за ч. 2 ст. 212-13 (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) КУпАП.

Чоловікові загрожує сплата штрафу у розмірі до тридцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Адміністративні матеріли направлено до суду, який визначить вину жителя Броварів.

Загалом, станом на 22 лютого поліція столичної області задокументувала 114 порушень передвиборчої агітації. За всіма виявленими правопорушеннями проведена об’єктивна перевірка та прийнято рішення.