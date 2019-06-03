На Вінниччині під колесами автобусу з школярами загинув водій мопеда



Розсилка ВІДПРАВИТИ

2 червня у Гайсинському районі загинув 41-водій мопеда.

Чоловік не впорався з керуванням двоколісного транспортного засобу та впав під колеса проїжджаючого повз автобусу з школярами, які повертались з екскурсії.

Аварія сталась близько 17.40 неподалік м. Гайсин.

Попередньо, 41-річний житель м. Ладижин, керуючи мопедом, не впорався з його керуванням та потрапив під колеса автобуса «Volvo», який їхав у попутному напрямку.

Автобусом керував 50-річний вінничан. Він віз вінницьких школярів з екскурсії. Ніхто з дітей не постраждав.

Слідством призначено проведення ряду експертиз, за висновком яких будуть встановлені причини аварії.

Слідчим управлінням розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Джерело: Vinbazar